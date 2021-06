Sankcioniranje poslancev bi bilo politični samomor

V nadaljevanju preberite:

Do novih obrazov je nekdanji minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, ki se podaja v boj za vodenje Desusa, skeptičen. Poudarja pa nujnost sodelovanja s sedanjimi sredinskimi strankami, a še prej s poslansko skupino. Njihovega dosedanjega delovanja sicer ne vidi kot tihe podpore vladi Janeza Janše. »Glasovanja so tudi različna. Morda gre predvsem za pomanjkanje politične orientacije v tem trenutku in za to, da so prepuščeni samim sebi,« pravi.