SD in SAB v boju za dediščino Karla Erjavca

V nadaljevanju preberite:

Karl Erjavec je po neuspešni konstruktivni nezaupnici in svoji zaposlitvi v kranjskem Iskratelu sporočil, da končuje svojo pot v Desusu. »Na kongresu lani sem dejal, da bom član Desusa, dokler bom živ, a v tem času se je toliko stvari spremenilo, da po 15 letih to ni več ista stranka,« je povedal in opozoril na razklanost tako v poslanski skupini kot na terenu ter zasledovanje parcialnih interesov posameznikov namesto programa stranke.



Po včerajšnjem dokončnem slovesu Erjavca od politike je sicer že mogoče napovedati, kdo vse si bo prizadeval za pridobitev podpornikov in članov Desusa, ki ga je v njegovih najboljših časih na volilnem lističu obkrožilo 88.968 volivcev. Nekateri pogovori že potekajo.