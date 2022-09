SD Kočevje podpira Prebiliča

Po tem, kot sta svoja predsedniška kandidata napovedali Nova Slovenija in Levica, sta SD in Gibanje Svoboda edini parlamentarni stranki, ki nimata svojega kandidata.

V stranki SD so o predsedniških volitvah govorili na sobotni klavzuri, na kateri so le ugotovili, da si marsikateri član želi socialdemokratskega kandidata. Predsednica SD Tanja Fajon te možnosti ne izključuje, saj so postopki do 28. septembra še odprti. »Če svojega kandidata ne bomo imeli, dovolj dobro izbiro ponujajo tudi osebe, ki so kandidaturo že napovedale,« je povedala Tanja Fajon.

Največ članov SD je kot predsedniškega kandidata videlo evropskega poslanca Milana Brgleza, ki pa ni privolil v kandidaturo, zato naj bi izgubil kar nekaj podpore v stranki. SD uradno ni podprla nobenega kandidata, iz njenih vrst pa je slišati, da so članom stranke že dali proste roke, koga bodo podpirali v predsedniški tekmi. Člani SD Kočevje so se po naših informacijah precej angažirali pri podpori Vladimirju Prebiliču, županu Kočevja in nekdanjem članu SD. Prebilič nam je povedal, da si je želel tesnejšega sodelovanja s SD, a se to ni zgodilo. Del članstva v SD podpira kandidaturo Nataše Pirc Musar, ki je bila v igri za uradno podporo stranke kot del kljubovanja stranke SD Gibanju Svoboda. Največja vladna stranka si je prizadevala, da bi celotna koalicija podprla kandidaturo Marte Kos, ki pa je prejšnji teden iz osebnih razlogov izstopila iz predsedniške tekme.

Gibanje Svoboda se je s tem znašlo v nezavidljivem položaju, saj nimajo svojega kandidata v predsedniški tekmi. O tem bodo razpravljali prihodnji teden na svetu stranke, ko se bodo odločali o podpori kateremu od predsedniških kandidatov. Po izstopu Marte Kos so v največji vladni stranki osredotočeni na vprašanje, kako lahko okrepijo demokratično sredino v Sloveniji.