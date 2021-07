SD želi, naj Janša zagotovi neodvisno preiskavo mobilnih telefonov

Očitki o politizaciji policije

Predsednica SDin podpredsednik SDmenita, da premiervarnost zamenjuje z nadzorom nad državljani. Fajonova opozarja na afero Pegasus in Janšo poziva, naj zagotovi neodvisno, prostovoljno, forenzično preiskavo mobilnih aparatov, zlasti prvakov političnih strank, preiskovalnih novinarjev in tudi civilne družbe.Fajonova je v današnji izjavi novinarjem uvodoma poudarila, da bi Janša moral pojasniti, kaj je počel in kaj se je dogovoril, ko je decembra 2020 v Izraelu obiskal podjetje, ki v Evropi prodaja sistem za vohunjenje Pegasus. Obenem je Janšo pozvala, naj omogoči »neodvisno in prostovoljno forenzično preiskavo mobilnih aparatov, na prvem mestu prvakov političnih strank, pa tudi preiskovalnih novinarjev in civilne družbe, da bomo v resnici vedeli, ali se je prisluškovanje dogajalo tudi pri nas«.Nekatere države v Evropi so že napovedale neodvisne preiskave, je spomnila. Če tega Janša v določenem roku ne bo storil, bodo morali pozvati evropske institucije ali neodvisne organe, da to storijo na slovenskih tleh, je napovedala Fajonova. To bi po njenih ocenah morala opraviti predvsem neodvisna agencija, raje iz tujine, možnost pa je tudi prek nevladnih organizacij. Kot je pojasnila, so v Evropski parlament v teh dneh prejeli obvestilo, naj se podrobneje začnejo ukvarjati tako s samim vohunjenjem na evropskih tleh kot s porastom neonacizma in skrajnih desnih ekstremistov v Sloveniji.Tako Fajonova kot Nemec sta opozorila na po njunem mnenju vse večji nadzor družbe s strani vladne SDS. Na namero SDS po njunih ocenah kažejo afera s prisluškovalnim sistemom Pagasus, »politično podrejanje policije ter razmah desnih radikalnih skupin, ki po njunem mnenju očitno uživajo podporo največje koalicijske stranke«.Nemec pa je zaradi afere Pegasus in po njegovem mnenju političnih pritiskov na policijo napovedal sklic seje Komisije DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs). »Ob vse več indicih o povezavah med rumenimi jopiči ter ljudmi iz ali blizu vlade je prav, da državljanke in državljani dobijo jasna pojasnila, zakaj vlada tolerira t.i. rumene jopiče, zakaj se policistom onemogoča opravljanje njihovega dela,« je dejal.Kritičen je bil tudi do informacij o vse večjih političnih pritiskih na slovensko policijo. Med drugim je izpostavil, da naj bi ravno te dni nekateri zaposleni na policiji, ki so sodelovali pri preprečitvi konflikta na protestu konec junija med t. i. rumenimi jopiči in udeleženci protesta, prejeli opomin pred odpovedjo delovnega razmerja. Omenil je tudi, da se v policiji obeta reorganizacija po navodilih politike, »kjer se bo ključne naloge delegiralo neposredno iz ministrstva za notranje zadeve«.Na sejo Knovsa, ki jo bo predlagal zadnji teden avgusta, bodo vabljeni tako novinarji, ki so delali na tem področju, kot tudi politiki, med njimi predsednik vlade, državni sekretar za nacionalno varnostter direktor policijePo počitnicah se sicer po napovedih opozicije obeta več možnih interpelacij ministrov. To je pred nekaj dnevi že omenila poslanka LMŠ. Ena prvih je interpelacija okoljskega ministra, o čemer se bo opozicija pogovorila in pri vsem nastopala skupaj, je danes povedala Fajonova.Iz policije so danes za TV Slovenija zavrnili očitke. »Občasna zatrjevanja, ki jih je mogoče zaslediti v javnosti in namigujejo na 'politizacijo policije', kategorično zavračamo,« so zapisali v odzivu. Dodali so še, da se bo Olaj odzval na vabilo na sejo Knovsa, če ga bo prejel.Odzvali pa so se tudi v Sindikatu policistov Slovenije (SPS), zlasti na navedbe, da naj bi nekateri zaposleni na policiji prejeli opomine pred odpovedjo, ker so sodelovali pri preprečitvi konflikta na protestu konec junija med t. i. rumenimi jopiči in udeleženci protesta.V pozivu članom, ki ga je sindikat objavil na svojem profilu na Facebooku, so takšno ravnanje vodstva policije označili za nezakonito in poseg v pravice iz delovnega razmerja.Predsednik SPSje vse zaposlene, ki bi prejeli kakršnokoli pisanje delodajalca v zvezi z navedenimi dogodki, pozval, da se obrnejo na sindikat. Zagotovil je, da jim bo sindikat zagotovil brezplačno pravno pomoč, ne glede na članstvo v sindikatu.