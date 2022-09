SDS napovedala interpelacijo proti Tatjani Bobnar

»Poslanec SDS Branko Grims bo ob 14. uri spregovoril o interpelaciji o delu in odgovornosti ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar, ki jo bo poslanska skupina SDS danes vložila v parlamentarni postopek,« so sporočili iz SDS.

Kaj SDS očita ministrici za notranje zadeve, ni znano, je pa Grims notranji ministrici pred časom očital, da je z umaknitvijo soglasja za tožbe za povrnitev stroškov policijskega varovanja neprijavljenih protestov ravnala nezakonito in protiustavno.

Grims je takrat trdil, da je zakon o javnem zbiranju »kristalno jasen«, in sicer, da če nastanejo posebni stroški za policijo, mora te poravnati organizator. Tudi to, kdo je organizator, opredeljuje zakon, je navajal Grims. Bobnarjeva je po njegovem mnenju kršila ustavo. »Veste, kaj je ona v resnici s tem naredila? Samovoljno, očitno nezakonito, celo protizakonito, očitno protiustavno je na ramena davkoplačevalcev prevalila 882.650,82 evra,« je navedel Grims. Gre za točen policijski izračun stroškov, ki jih je imela policija z varovanjem in vzdrževanjem reda in miru na teh shodih, je dodal v začetku junija.