SDS spet na starih protimigracijskih položajih

Do konca avgusta je policija evidentirala 36.125 nedovoljenih vstopov v državo. V SDS trdijo, da je statistika skrb vzbujajoča in da je to posledica odprtih vrat sedanje vlade Roberta Goloba do nezakonitih prebežnikov. Od vlade zahtevajo ustavitev odstranjevanja ograj na meji s Hrvaško.

»Odstranjevanje ograje je pomembno in se mora nadaljevati, ker različne stroke ugotavljajo, da ograja ne preprečuje nedovoljenih migracij. Poleg tega ograje povzročajo še nevarnejše načine migracij, zaradi njih je tudi več smrtnih žrtev,« poudarja sociologinja dr. Simona Zavratnik, ki se na FDV ukvarja z migracijami in globalno mobilnostjo.

Evropski poslanec SDS Milan Zver trdi celo, da so statistike o migracijah za letošnje leto primerljive s tistimi iz leta 2015. A že pogled na graf v zahtevi SDS zahtevo za sklic izredne seje odbora za notranjo politiko pokaže, da to ni res. Leta 2015 je policija evidentirala 360.325 nedovoljenih vstopov v državo.