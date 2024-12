SDS spet želi presesti Logarja

Po izstopu Anžeta Logarja in Eve Irgl iz poslanske skupine SDS ter ustanovitvi nove stranke Demokratov njuni nekdanji kolegi zahtevajo, da se spet presedeta. V dopisu predsednici državnega zbora so iz poslanske skupine SDS sporočili, da si želijo njune sedeže obdržati za svoje poslance. Spomnimo, da so ju iz prve klopi – tako kot tudi Dejana Kaloha – presedli v zadnjo, potem ko nista želela podpisati pogodbe o zvestobi.

Logar na to odgovarja, da vzroka, da bi se spet presedel, ne vidi, saj je med njima z Evo Irgl in preostalimi poslanci SDS že prazen sedež. Dejan Kaloh se je ponovno presedel že sam. »Dvomim pa, da ima NSi problem, da sedim zraven njih,« je še dejal Logar. A bo glede na vse napovedi najverjetneje kljub temu prisiljen v iskanje novega prostora.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je namreč napovedala, »da ne bo učiteljica« in »presedala ljudi«, ampak se bo oprla na poslovnik, ki določa, da v primeru nesoglasij sedeže izbirajo poslanske skupine v vrstnem redu, od največje do najmanjše. Tako bodo na petkovem kolegiju svoje želje izrazili poslanci Gibanja Svoboda, nato SDS in vsi drugi. Če se v SDS srečanja ne bodo udeležili – zaradi nesoglasij s predsednico parlamenta so napovedali bojkot njenih kolegijev –, Klakočar Zupančičeva napoveduje, da bo upoštevala njihove pisne želje in presedla njihova poslanca Zorana Mojškerca in Andreja Hovika na mesta, ki jih je do zdaj zasedala trojica nepovezanih poslancev. »Če bosta Anže Logar in Eva Irgl želela sedeti skupaj, se bosta najverjetneje morala presesti,« pravi in dodaja, da so bolj ko ne prazna le še mesta na levi strani velike dvorane – za SD in Levico –, kamor so se že presedli Kaloh, Mojca Šetinc Pašek in Miha Kordiš, ki je še vedno član poslanske skupine Levice. Znano je, da poslanca iz poslanske skupine sicer ni mogoče izključiti, izstopi lahko samo sam.

Vsi omenjeni bi lahko sestavili tudi poslansko skupino nepovezanih, ki bi jim zagotovila dodatno strokovno pomoč in mesta v parlamentarnih delovnih telesih, a za to za zdaj zaradi preveč raznovrstnih političnih pogledov ni interesa. Logar je namreč računal, da bo skupaj z Irglovo in Kalohom izoblikoval poslansko skupino Demokratov. Načrt je spodletel, ker je Kaloh zahteval podpredsedniško mesto, a mu ga v stranki niso bili pripravljeni prepustiti. Cilj naj bi bila nadaljnja gradnja stranke Demokratov, ki podpornike pomembno črpa tudi med nekdanjimi podporniki SDS – zadnja javnomnenjska poizvedba Mediane za Delo kaže tudi na petino –, zato si v njegovi nekdanji stranki želijo čim bolj jasno razmejiti njihovo podobo in tako ohraniti svoje podpornike. Tako je mogoče razumeti željo po presedanju.

Na desnem polu je namreč jasno, da je Janšev cilj predvsem zadržati vodilno vlogo na desnici, sestavljanje še četrte vlade pa da je šele sekundarni cilj.