SDS v pričakovanju pristranskega poročila

V nadaljevanju preberite:

Delegacija odbora evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe) je začela tridnevno misijo ugotavljanja dejstev. Preverjala bo stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji. Njihov ključni sogovornik, predsednik vlade Janez Janša, se je zavil v molk, zato do konca ni znano, ali jih bo sprejel.