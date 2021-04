SDS zavrnjena, odločanja o funkciji Tomaža Vesela (še) ne bo

V nadaljevanju preberite:

»V tem trenutku ni pravne podlage, da bi sklicali to sejo in tak odgovor sem tudi poslal predlagateljem,« je o zahtevi SDS s sopodpisanima NSi in SNS za sklic nujne seje mandatno-volilne komisije (MVK), na kateri bi se seznanili s prenehanjem mandata predsedniku računskega sodišča, dejal predsednik MVK Ivan Hršak, sicer poslanec Desusa.



S tem je sledil mnenju parlamentarne zakonodajno-pravne službe, ki ga je zahteval in ki izpostavlja, da je ugotavljanje morebitnih nezdružljivosti funkcij predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela najprej v rokah Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Preberite tudi, kje je s postopkom ta in kaj sledi za tem.