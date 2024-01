Še ena prehitra obljuba Roberta Goloba

V nadaljevanju preberite:

Vrh koalicije se je odločil dopolniti protokol o sodelovanju. Ta dokument je priloga h koalicijski pogodbi, in kot smo pisali po volitvah, so v Gibanju Svoboda, SD in Levici podpisali takšen protokol, ki glede na druge koalicijske protokole daje več moči predsedniku vlade. Golob je z njim dobil prvo in zadnjo besedo v koaliciji, zdaj ga dopolnjujejo predvsem z dvema vsebinsko pomembnima zadevama. Kaj se spreminja? Katero obljubo je še požrl predsednik vlade? Kdo bi moral oditi iz njegovega najožjega kroga?