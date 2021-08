Še nelagodje pri preverjanju pogojev PCT

»Izpolnjevati morate pogoj PCT,« zdrdra natakar ali receptor in od daleč ošine potrdilo, ki mu ga pomoli gost. Tako je večinoma videti preverjanje dokazil o prebolelosti, cepljenju ali testiranju v slovenskih hotelih ali lokalih. V Avstriji in Italiji so pri izvajanju tega ukrepa, ki je namenjen preprečevanju širjenja pandemije, bistveno bolj dosledni.

»S tem smo se naučili živeti«

Preverjanje potrdil PCT se pri nas še ni povsod uveljavilo. FOTO:Jože Suhadolnik/Delo

Težave naj bi prišle z ohladitvijo

Obiskovalci večernega koncerta Festivala Ljubljana so morali izpolnjevati pogoj PCT. Foto: Jure Eržen/Delo

»Izpolnjevati morate pogoj PCT,« zdrdra natakar ali receptor in od daleč ošine potrdilo, ki mu ga pomoli gost. Tako je večinoma videti preverjanje dokazil o prebolelosti, cepljenju ali testiranju v slovenskih hotelih ali lokalih. V Avstriji in Italiji so pri izvajanju tega ukrepa, ki je namenjen preprečevanju širjenja pandemije, bistveno bolj dosledni.»V Sloveniji je vse veliko bolj sproščeno. Ne bi si mogla predstavljati, da bi v Italiji sedeli tako drug ob drugem,« je komentirala turistka, stisnjena med druga dva potnika na ladjici, ki je zaplula po alpskem jezeru. Tudi gnetenje v vrstah za tobogan, sladoled ali pijačo v termah na vzhodu države ali na plažah ob morju ne odraža večje skrbi zaradi rasti okužb z novim koronavirusom., predstavnik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, ki zastopa slovenske podjetnike v Italiji, pojasni, da je pri njih tako imenovani green pass, evropsko digitalno covidno potrdilo, ki zagotavlja izpolnjevanje pogoja PCT, v redni uporabi že mesec dni. »Če želi gost v notranjosti lokala sesti za mizo, če obišče fitnes, bazen, kino ali gledališko predstavo, mora potrdilo pokazati ponudniku storitev. Ta lahko celo zahteva gostov dokument, če sumi, da je potrdilo lažno,« navede. Po sogovornikovih besedah so v Italiji pravila za preprečevanje širjenja okužb bolje sprejeli kot v Sloveniji, prav tako imajo večji delež precepljenega prebivalstva – ta je okoli 60-odstoten.»V Avstriji je treba že od pomladi za vsako kavico v lokalu opraviti registracijo s QR-kodo in predložiti potrdilo '3G', kot mu pravimo pri nas in s katerim izkažemo, da izpolnjujemo pogoje proti širjenju novega koronavirusa,« pove, vodja Slovenske gospodarske zveze v Celovcu. S tem ni nobenih težav, zato se ji zdi kar nenavadno, ko spremlja polemike v Sloveniji. »S tem smo se naučili živeti,« pripomni. Na Dunaju se morajo ob vstopu v lokal testirati celo otroci, starejši od šestih let. »Za zdaj je testiranje še brezplačno in ga ponujajo tudi v lekarnah.«»Za nami je lepo obdobje in solidno poslovanje. Gostinci so večinoma delali na terasah in vrtovih. Težave zaradi preverjanja potrdil PCT pa pričakujemo, ko se bo ohladilo in se bodo gostje preselili v notranjost lokalov,« menipredsednik upravnega odbora Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije. Po oceni približno polovica gostov zdaj izpolnjuje pogoj PCT, polovica pa ne. »Dvomim, da se bodo ljudje testirali za vstop v lokal, in še vsak drugi dan,« je skeptičen.Cvar trdi, da primerjava z Avstrijo ni na mestu, saj so tam gostinci na račun epidemije deležni bistveno nižje obdavčitve in več drugih pomoči kot pri nas. Obregne se tudi ob tehnične težave, ki spremljajo uvajanje aplikacije za preverjanje potrdil o PCT, saj ta še vedno deluje le za androide. »Poleg tega je odlok o preverjanju pogoja PCT v presoji ustavnega sodišča,« pristavi.Portoroški gostinec in hotelirdoda, da so se gostje na preverjanje potrdil ob prihodu v hotel vendarle navadili, podobno opažajo tudi v restavraciji. »To je naša nova realnost,« o tem meni, umetniška direktorica festivala Tartini. Začetni dogodek je bil kljub preverjanju potrdil dobro obiskan, boji pa se upada zanimanja ob vseh prihodnjih.Z zdravstvenega inšpektorata nam včeraj niso utegnili sporočiti, koliko kršitev so zaznali pri nadzoru izvajanja ukrepov proti širjenju epidemije med gostinci in drugimi turističnimi ponudniki. Na inšpektoratu, ki pokriva šolstvo in šport, pa so povedali, da so med drugim preverili razmere na desetih večjih športnih prireditvah, a kršitev niso odkrili. Na inšpektoratu za kulturo in medije jim je glede na kadrovsko stisko uspelo preveriti le en kulturni dogodek, na njem pa prav tako niso zaznali nepravilnosti.