Selitev NLZOH: iz Maribora v Ljubljano in nazaj

Petkova novica, da se bo sedež Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Maribora preselil v Ljubljano, je povzročila veliko razburjenja. Že v soboto se je zato oglasil novi predsednik sveta zavoda Luka Kajtna, ki je za včeraj napovedal dopisno sejo, na kateri bodo zadevo ponovno proučili. Seje včeraj ni bilo, saj gre za prepomembno tematiko, da bi o njej odločali dopisno.

Neuradno smo izvedeli, da bodo dopisno sejo zamenjali z izredno, ki bo jutri, medtem pa dežujejo kritike zaradi ad hoc odločanja komaj na novo postavljenega sveta NLZOH.

Vlada je na ustanovni seji 1. junija zamenjala štiri predstavnike v svetu zavoda, ki so bili imenovani še za časa drugih, ne Janševih vlad, in na njihova mesta imenovala Luka Kajtno, dr. Simono Gerenčer, dr. Sonjo Bezjak in Janeza Jesenovca.

Takoj po spremembi v sestavi članstva so nastopile tudi vsebinske spremembe. Na petkovi seji, na kateri bi potrdili mandat novim članom in za predsednika izvolili predsednika Kajtno, je ta predlagal razširitev dnevnega reda seje tudi s spremembo sklepa o ustanovitvi NLZOH. Gradivo v zvezi s tem je bilo razdeljeno kar na seji. V njem je najbolj razburila selitev sedeža laboratorija v Ljubljano, ki so jo tudi izglasovali. To je sprožilo val kritik, včeraj se je odzvala tudi Skupnost občin Slovenije in pozvala, naj vlada »prepreči sprejemanje odločitev, ki še dodatno pripomorejo k že tako izjemno centralizirani državi«.

Čigava ideja je bila preselitev sedeža NLZOH, ni znano. Omenja se, da bi za vsem tem lahko bila mikrobiologinja Metka Paragi, ki je na Inštitutu aprila 2021 dobila izredno odpoved in ki prihaja iz Ljubljane. Trdila je, da je v nemilost pri vodilnih na NLZOH padla, ko je opozarjala na nezanesljivost hitrih testov dobavitelja Majbert Pharm, o čemer je pričala tudi pred parlamentarno preiskovalno komisijo. Na volitvah zmagovalnemu Gibanju Svoboda je pomagala pri pripravi zdravstvenega programa, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa je na predstavitvi v državnem zboru, kjer ga je spremljala, namignil, da se utegne Paragijeva vrniti na NLZOH. V kakšni vlogi, ni znano. Sedanji direktorici Tjaši Žohar Čretnik se bo mandat iztekel 24. julija. Kot edina se je prijavila na razpis, a je predsednik sveta predlagal razveljavitev razpisa, ki je bila sprejeta s štirimi glasovi za in enim proti.

Ali bi vajeti res utegnila prevzeti Paragijeva, nismo izvedeli, saj nam z njo ni uspelo vzpostaviti stika. V Gibanju Svoboda nam njenega kontakta niso posredovali.

Treba je vedeti, da je Paragijeva zaradi izredne odpovedi vložila tožbo proti NLZOH. Na ljubljanskem delovnem in socialnem sodišču je ravno včeraj potekal narok, na katerem so zadevo zaključili. Sodba bo predvidoma izdana po koncu sodnih počitnic, so sporočili s sodišča.

Primerjave z NIJZ

Na NLZOH so pričakovali nekatere organizacijske spremembe, saj so vsi javni zdravstveni zavodi z direktorjem in strokovnim direktorjem, vodeni dvotirno, po novem tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Dvotirnost v vodenju je za NIJZ predvidela že Janševa vlada, Golobova pa je dodala še nekaj nians, s katerimi so zmanjšali pristojnosti neželenemu direktorju Milanu Kreku. Je pa zanimivo primerjati, kako različno hitro so se te spremembe dogajale: na NIJZ so se na dvotirnost pripravljali postopno in je do uresničevanja minilo leto, na NLZOH pa so to želeli uvesti čez noč, hkrati pa preseliti tudi sedež institucije. »Če smo uvedbo dvotirnega upravljanja še pričakovali, je selitev v Ljubljano veliko presenečenje. Pričakovala bi, da bi na to temo tako korenite spremembe nekaj časa potekala razprava z vsemi deležniki,« je bila kritična dr. Mojca Fašmon Durjava, že tretji mandat predstavnica zaposlenih v svetu zavoda.

Ključno je, da bi morala selitev potrditi še vlada, ki pa o zgoraj načrtovanih spremembah ni odločala, prav tako jih uradno ni predlagala.