Severna Primorska je bila nekaj minut v električnem mrku

Oba 110-kilovoltna daljnovoda med Divačo in Ajdovščino sta ob 15.42 ob nevihti izpadla, posledica tega pa je bil izpad celotne severnoprimorske zanke. Poraba je bila motena na celotnem območju severne Primorske z več deset tisoč uporabniki.

Severnoprimorska zanka je ostala brez elektrike do 15.50, torej osem minut. Uporabniki, ki se napajajo iz transformatrsko razdelilne postaje Žiri, so ostali brez elektrike do 16. ure, kar je za mnoge precej dolgih 18 minut.

»Danes popoldne je med nevihto prišlo do udara strele v DV 2x110 kV Divača – Ajdovščina in posledično do izpada obeh sistemov daljnovoda. Ta daljnovod predstavlja edino povezavo severne Primorske z ostalo Slovenijo, zato vsak izpad tega daljnovoda pomeni tudi izpad napajanja Severne Primorske,« pravijo na Elesu.

»Tako stanje imamo vse od trenutka (od leta 2007), ko je bilo razveljavljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo daljnovoda 2x110 kV Divača – Gorica na območju Renč. Po dolgem času vseh postopkov na ravni vseh deležnikov, smo v tem trenutku tik pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo manjkajočega odseka na področju Renč. Predvidevamo, da bomo gradnjo manjkajočega odseka izvedli v letu 2023, kar bo omogočilo napajanje severne Primorske še po enem daljnovodu in odpravilo oziroma močno zmanjšalo tveganja za dogodek, kot je bil današnji,« še dodajajo.

Strele vsako leto povzročijo izpad kakega daljnovoda. FOTO: Tomi Lombar/Delo

To namreč ni prvi izpad dvosistemskga daljnovoda Divača - Ajdovščina in severnoprimorske zaradi strele. Do takih izpadov prihaja skoraj vsako leto.