Si predstavljaš, da si star osem let in imaš vse kocke tega sveta?

V nadaljevnaju preberite: »Od mladih nog sem si želel postati arhitekt. Vedno sem si želel graditi velike stavbe, znane stavbe. Muzeje, stolpnice, cela mesta. Sanje so se mi uresničile, le da v malce pomanjšani obliki. Če obstaja bog, potem mi je izpolnil otroško željo, problem pa je, da nisem bil dovolj specifičen,« pravi Rok Žgalin Kobe, ki že pet let živi in dela na Danskem. Zaposlen je kot višji specialist za dizajn linije Lego Architecture. Pred kratkim je 38-letnik oblikoval pomanjšano različico enega od sedmih čudes novega sveta, rimskega Koloseja. Gre za komplet iz rekordnih 9036 kosov, največji set legokock v zgodovini. Prav tako je soustvaril več kot trideset škatel iz serije Arhitektura, med njimi so londonski Big Ben, tokijski Hotel Imperial, sedež Združenih narodov v New Yorku, Kip svobode, Eifflov stolp ...