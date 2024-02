Simona Kustec kršila zakon, plačati bo morala 400 evrov

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je nekdanja ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, in ji izrekla globo v višini 400 evrov. Postopek se je nanašal na odločanje o izplačilih denarnega nadomestila za neizkoriščeni del dopusta.

Komisija je ugotovila, da je nekdanja ministrica storila prekršek s tem, ko se na dopisni seji vladne komisije za administrative zadeve in imenovanja (KAZI) ni izločila iz postopka obravnave in odločanja o zadevi, ki se je nanašala nanjo samo. Prav tako o tem, da se odloča o njeni vlogi, ni pisno obvestila svojega nadrejenega oziroma predstojnika, torej predsedujočega KAZI, so pojasnili na KPK.

Komisija je že konec leta 2023 javnost obvestila, da je vladi izdala priporočila glede bolj transparentnega sprejemanja odločitev in da je končala tri od devetih prekrškovnih postopkov proti nekdanjim ministrom. S pravnomočnostjo prekrškovnega postopka proti Simoni Kustec je tako zaključen četrti postopek.

Preostalih pet postopkov še ni pravnomočno zaključenih: v štirih zadevah je bila vložena zahteva za sodno varstvo, o kateri bo odločalo sodišče, medtem ko en postopek na komisiji še ni zaključen.