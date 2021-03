Simona Kustec napovedala svoj obstanek

»Ni razlogov za to, da bi interpelacija uspela,« je izobraževalna ministrica Simona Kustec samozavestno že dopoldne napovedala izid šestnajsturne razprave o njeni odgovornosti in delu. Z njim bo, kot vse kaže, nadaljevala, saj jo je jasno podprla celotna koalicija.



Tudi možnosti njene zamenjave z državnim sekretarjem Mitjo Slavincem v prihodnjih dneh, o čemer se je špekuliralo, naši koalicijski sogovorniki ne ocenjujejo kot verjetno, tako kot tudi ne možnosti njenega odstopa, h kateremu so jo še včeraj pozivali v opoziciji.



»Šolski prostor je odmaknila od linije, na kateri je potek dogodkov odvisen samo še od naključij ali slepe sreče, in ga začasno prestavila v brezvirusno digitalno okolje, da se mladi in najmlajši sploh lahko izobražujejo,« je izobraževalno ministrico iz lastnih vrst vzel v bran tudi Branislav Rajić, poslanec SMC, kjer je bilo v zadnjem obdobju na račun njenega delovanja sicer slišati nekaj kritik, saj je predlagala nadomestitev sklada za financiranje nevladnih organizacij z dvigom odstotka od dohodnine za nevladne in druge organizacije ter že večkrat zamaknila vložitev zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.



Da ve, da bodo letele tudi strele, ki niso namenjene samo njej in njeni ekipi, je v uvodnem nagovoru poslancem dejala Simona Kustec in nadaljevala, da se temu žal reče politična normalnost našega današnjega prostora. Zanikala je večino od dvajsetih očitkov, nanizanih v interpelaciji LMŠ, SD, Levice in SAB, ki bi za uspeh potrebovala vsaj še glasove Desusa in SNS, kjer pa so bili vzdržani oziroma proti.



Na njeno oceno, da bo razprava večinsko politična, pa ji je prvopodpisani pod interpelacijo Matej T. Vatovec, vodja poslanske skupine Levice, odgovoril, da to tudi mora biti, saj gre za državni zbor, kjer so razprave že po definiciji politične. »Vi ste sprejeli politično funkcijo, vi ste sprejeli politične odločitve, ki so šle mimo priporočil stroke, mimo epidemiologov in zato morate sprejeti politično odgovornost,« je še dejal. Po besedah Marka Koprivca, poslanca SD, ministrica svojega dela sploh ni opravljala. »Svojo nesposobnost, nedelo in popolno podrejenost diktatu predsednika vlade pa še danes opravičuje z epidemijo,« je še dejal Koprivc.



Večji del opozicijskih kritik se je nanašal na ministričine nestrokovne odločitve, negativne posledice dolgotrajnega šolanja na daljavo ter tudi pomanjkanje dialoga in komunikacije s šolniki, starši in učenci. Da očitki ne držijo in so se že v tem mesecu pokazali za »neutemeljene, zlonamerne in zlagane,« pa so poudarjali tudi v SDS in NSi.

