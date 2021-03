Simoniti trdi, da ni dobil uradnega vabila v Bruselj

Razprava o Sloveniji tudi na plenarni seji evropskega parlamenta

Evropska poslanka(Renew/D66), ki vodi skupino za spremljanje spoštovanja demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic v okviru odbora evropskega parlamenta za državljanske pravice, pravosodje in notranje zadeve, je na jutrišnji pogovor o izmenjavi mnenj o situaciji v Sloveniji v povezavi z demokracijo, vladavino prava in temeljnimi človekovimi pravicami povabila premierain ministra za kulturoKot nam je povedal vodja službe za odnose z javnostjo na ministrstvu za kulturo, minister za kulturo do danes dopoldne ni prejel pisnega vabila za udeležbo na omenjeni skupini evropskega parlamenta v Bruslju. Tako predsednik vlade Janša kot Simoniti sta se v odzivu na vabilo, ki ga je Sophie In 't Veld poslala po twitterju, na vladni spletni strani odzvala, da z veseljem sprejmeta povabilo na takšen pogovor, ob tem pa sta postavila jasen pogoj, da bi izmenjava mnenj morala biti organizirana v fizični obliki v prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju, seja bi morala biti javna, prav tako bi morali zagotoviti dovolj časa, da bi bile vse teme, ki bi jih želeli obravnavati, celovito predstavljene.Iršič nam je povedal, da vabila do danes dopoldne ni bilo, zato je logistično skoraj nemogoče, da bi minister Simoniti jutri potoval v Bruselj. Iz kabineta predsednika vlade pa so nam sporočili, da se v zadnjih dneh ni nič spremenilo od torkove objave na spletni strani vlade.Jutri popoldne (13.30–16.30) je v okviru evropskega parlamenta predvidena razprava posebne skupine za temeljne svoboščine, ki jo vodi nizozemska liberalka Sophie in 't Veld. Glede udeležbe in poteka je še nekaj stvari odprtih. V delno naj bi zasedanje potekalo javno. Na razpravo v tej skupini sta na prvi panel vabljena premier Janez Janša in minister Vasko Simoniti. Na drugem panelu bi nastopila predstavnika evropske komisije, ombudsmanin direktor centra nevladnih organizacij. V tretji panel so vabljeni strokovnjaki in predstavniki tiska:in.​Po naših informacijah je vodstvo evropskega parlamenta načrtovano razpravo o vladnih pritiskih na svobodne medije razširilo na Slovenijo. Sprva je bila razprava, ki bo potekala na plenarnem zasedanju v sredo ob 15. uri, predvidena le za Madžarsko in Poljsko. V razpravi naj bi se izrekli tudi predstavniki sveta EU in evropske komisije.Razpravo o Sloveniji sta najprej predlagali levosredinska S&D in liberalni Renew. Iz desnosredinske skupine EPP so nam pravkar sporočili, da so proti širjenju razprave na plenarnem zasedanju prihodnji teden s Slovenijo. V EPP sicer podpirajo pobudo, da se stvari raziščejo in da gre misija za ugotavljanje dejstev v Slovenijo, kot je prejšnji teden predlagal premier Janez Janša.