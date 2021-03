Simonovič za čim prejšnji volilni kongres stranke

Je Jože Podgoršek bodoči prvi mož Desusa?

Branko Simonovič ne želi konkretno odgovoriti, ali na mestu predsednika Desusa vidi Jožeta Podgorška. FOTO: Igor Zaplatil/Delo

Diploma je verodostojna

Poslanec DeSUSverjame, da bodo na četrtkovi seji izvršnega odbora stranke dorekli strategijo in vizijo nadaljnjega dela. Po njegovem mnenju je najboljše, da kongres stranke skličejo čim prej, da pridejo do vodstva s polnimi pooblastili in začnejo animirati potencial, ki ga imajo po njegovih ocenah med članstvom.Razširjeno vodstvo DeSUS, ki ga je po odstopusklical začasni zastopnik stranke, je minuli teden razpravljalo o stanju v DeSUS. Dogovorili so se o aktivnostih in kratkoročnih ukrepih za konsolidacijo stranke, ki jih bo ta četrtek obravnaval izvršni odbor.Kot je v današnji izjavi ob robu seje DZ ugotavljal Simonovič, se premiki v stranki še dogajajo. Da bo zapustil poslansko skupino, je minuli teden napovedal poslanec DeSUS. Nedavno je iz DeSUS v SD prestopil, nekdanji poslanec DeSUS. Nekdanji minister za zdravje iz vrst DeSUSpa je za STA danes pojasnil, da se bo glede morebitnega izstopa iz DeSUS odločil v četrtek na izvršnem odboru.Simonovič je spomnil, da so relativno velika stranka, imajo čez 190 mestnih in občinskih odborov ter tam veliko znanja. »To najbolj potrebujemo. Pa tudi modrost, da se bomo znali postaviti na noge,« je dejal. Na vprašanje, koga vidi na mestu novega predsednika stranke in ali je za to po njegovem mnenju primeren minister za kmetijstvo, ki tudi po izstopu DeSUS iz vlade ostaja minister, Simonovič ni želel konkretno odgovoriti. Predvsem pričakuje, da bo nov predsednik znal izkoristiti potencial, modrost in znanje stranke za to, da potegne voz v pravo smer. V četrtek se bodo temeljito pogovorili, kako naprej, je napovedal Simonovič. Ponovil je tudi, da je DeSUS zmerna opozicijska stranka.Simonovič je sicer moral v minulih dneh dokazovati tudi pristnost svoje izobrazbe. Na spletni strani DZ piše, da ima diplomo zagrebške fakultete za zunanjo trgovino, TV Slovenija pa je v četrtek navajala, da na tej fakulteti zatrjujejo, da pri njih ni diplomiral. Simonovič je v petek zatrdil, da ima diplomo. STA je poslal tudi fotografijo dokumenta.Po poročanju spletnega portala 24ur so danes iz Zagreba sporočili, da je Simonovičeva diploma, izdana 14. februarja 1979, verodostojna. Simonovič je na Fakulteti za zunanjo trgovino zaključil prvostopenjski študij komercialne smeri, po programu nekdanje Visoke šole za zunanjo trgovino.Poslanec je v današnji izjavi v DZ ponovil, da ima diplomo in da bo verjetno v prihodnjih dneh sklical novinarsko konferenco, na kateri bo predložil dokumente. »Nedopustno je, da se pri nas to dogaja. Da nekdo poskuša prikazati, kot da zavajaš in si lažnivec, presega vse meje dobrega okusa,« je dejal.