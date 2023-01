Sindikat delavcev v zdravstveni negi za 22. februar napovedal protestni shod

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije je za 22. februar napovedal protestni shod medicinskih sester in drugih zaposlenih v zdravstveni negi. Razlog je nezadovoljstvo z decembrskim dogovorom s sindikati zdravstva in socialnega varstva, ko se vlada ni želela pogajati o plačah medicinskih sester in drugih zaposlenih v skupini E3.

Vlada v decembra zaključenih pogajanjih s sindikati zdravstva in socialnega varstva ni privolila v zvišanje plač v plačni skupini E3, ker da so bila ta delovna mesta dviga plač deležna že v dogovoru z vlado Janeza Janše novembra 2021. Velik del zaposlenih je takrat prejel enega ali dva dodatna plačna razreda, zaposleni na najtežjih deloviščih, denimo v urgentni dejavnosti, pa pet razredov.

»Vlada je nenehno trdila, da smo novembra 2021 dobili vse in da smo porušili celotna razmerja, kar seveda ni res,« je v izjavi za medije po koncu seje republiškega odbora sindikata povedala predsednica sindikata Slavica Mencingar.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Kot je dodala, je bilo v takratnem dogovoru jasno zapisano, da se bodo pogajanja za plačno skupino E3 nadaljevala, prav tako za plačno skupino J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Slednji bo vlada stopila nasproti s posebnim projektom nagrajevanja, ki še ni bil predstavljen, o skupini E3 pa se ni želela pogajati, ker da bodo preostala nesorazmerja odpravljena v pogajanjih za nov plačni steber v zdravstvu, ki naj bi po napovedih zaživel s prihodnjim letom.

V sindikatu po besedah predsednice ne morejo privoliti v enoletno čakanje. »Ogorčeni smo in ne razumemo ignorance vlade, da ima tako neenakopraven odnos do zaposlenih v zdravstveni negi,« je poudarila in spomnila, da se bodo po decembrskem dogovoru drugim zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu plače dvignile večinoma do štiri plačne razrede.

Zato je trenutno njihova glavna zahteva, da vlada zaposlenim v plačni skupini E3 doda toliko plačnih razredov, da bo skupni dvig z upoštevanjem dogovora novembra 2021 znašal štiri plačne razrede.