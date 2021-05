Sindikat gasilcev za konec junija napovedal dvodnevno opozorilno stavko

David Švarc. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Zagotavljali bodo minimum delovnega procesa, s katerim bodo zagotavljali varnost ljudi in premoženja. Se bo pa prekinilo redno delo v gasilskih zavodih. Delo bo potekalo v obsegu in na način, kot je običajen v času dežurstva, ob dela prostih dneh. FOTO: Jure Eržen/Delo

Sindikat poklicnega gasilstva je danes na seji predsedstva odločil, da napove dvodnevno opozorilno stavko. Po besedah generalnega sekretarja sindikataso odločitev sprejeli zaradi »ignorantskega odnosa tako vlade kot ministrstva za obrambo, predvsem ministra, do nas in do stavkovnih zavez, ki jih imata do poklicnih gasilcev vlada in ministrstvo«. So pa stavko napovedali za konec junija in tako odgovornim dali možnost, da se do takrat dogovorijo.Kot je pojasnil Švarc, je začetek stavke napovedan za 30. junij ob 6. zjutraj, trajala pa bo do 2. julija do 7. ure zjutraj. Predsedstvo sindikata pa se je danes preoblikovalo v stavkovni odbor.Zahtevajo sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva, uveljavitev pravice do položajnega dodatka in tudi za čas stavke plačilo nadomestila plače vseh poklicnih gasilcev in ostalih zaposlenih, ki se bodo opredelili za stavko.Stavka bo potekala na delovnih mestih v gasilskih zavodih, če bi se tako naknadno odločili, pa tudi izven delovnih organizacij v obliki protestnih shodov. Gasilci imajo sicer pri izvedbi stavke z zakonom določene nekatere omejitve, a ne bi bilo nič drugače, tudi če jih ne bi imeli, je dejal Švarc. Poudaril je, da stavka ne bo uperjena proti prebivalcem in si tudi želijo podpore sodržavljanov.V sindikatu opozarjajo, da kljub njihovim prizadevanjem, da bi se postopki za uveljavitev stavkovnih zavez po odstopu prejšnje vlade intenzivno nadaljevali z novo vladno zasedbo, ti sploh niso začeli.Po navedbah Švarca od 3. marca, ko so samoiniciativno odšli na ministrstvo, do prejšnjega tedna, ko so s sporočilom za javnost obvestili širšo javnost, da gredo v stavkovne aktivnosti, niso dobili niti odgovora. So pa v torek popoldne prejeli vabilo ministrstva na sejo pogajalske skupine za pogajanja, in sicer za četrtek ob 12. uri. Teh se nameravajo udeležiti, sindikalnih aktivnosti zaradi tega niso ustavili, so pa ravno zato stavko napovedali za konec naslednjega meseca, kar po Švarčevih besedah odgovornim daje možnost, da se v tem dobrem mesecu dogovorijo in realizirajo stavkovne zaveze, sindikat pa v tem primeru svoje aktivnosti tudi konča.