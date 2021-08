Sindikat policistov se ne strinja s pogoji PCT

Nedotakljivost telesne integritete

Izpolnjevanje pogojev PCT bi morala biti osnovna moralna dolžnost policist, meni odvetnik Blaž Kovačič Mlinar. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Delodajalec mora skrbeti za zdravje vseh

»Pričakoval bi, da bodo policisti med prvimi, ki bodo za dobro celotne družbe upoštevali predpisane in priporočene ukrepe PCT,« je pritožbe Sindikata policistov Slovenije, da je testiranje na covid-19 prevelik poseg v človeško telo in da naj o tem vsak zaposlen odloča sam, pospremil odvetnik dr.»V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) smo v preteklih dneh prejeli veliko vprašanj članstva in zaposlenih, ki se nanašajo na zahteve delodajalca po izpolnjevanju pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Številni zaposleni so bili deležni groženj o delovnopravnih sankcijah (disciplinski ukrepi, opozorila pred odpovedjo in tako dalje), če ne bodo izpolnjevali pogoja PCT,« se začne pismo, ki ga je članom sindikata poslal predsednikNadaljuje, da po zakonu cepljenje ni obvezno, zato delodajalec nima pravice ukrepati. Vendar je pri tem moteče predvsem to, da imajo, tako kaže, nekateri policisti – sindikat pa jih pri tem podpira – težave celo s testiranjem. Nimajo pa težav s sprejemanjem različnih dodatkov za težke delavne razmere in v času razglašene epidemije. Samo iz dela v rizičnih razmerah so namreč zaposleni na policiji v času epidemije dobili povprečno 586 evrov višjo bruto plačo.Mlekuš je prepričan celo, da ministrstvo za notranje zadeve oziroma policija nima pravice od zaposlenih zahtevati izpolnjevanje pogojev PCT. Poudaril je: »Glede na to, da trenutno ne obstaja zadostna zakonska ali podzakonska podlaga pri delodajalcu, zakon o delovnih razmerjih in zakon o javnih uslužbencih ne dopuščata kakršnihkoli delovnopravnih sankcij proti zaposlenim, ki ne želijo izpolniti pogoja PCT, saj to ne pomeni kršenja pogodbe o zaposlitvi, vsaka grožnja s takšnim ukrepom pa pomeni nezakonito ravnanje.«Pismo je sklenil z besedami: »Sindikat policistov Slovenije odločitev o cepljenju ali testiranju prepušča vsakemu posamezniku, saj spoštujemo temeljne ustavne postulate o zagotavljanju nedotakljivosti telesne integritete, ki so zagotovljene tudi z mednarodnimi konvencijami. V SPS menimo, da gre pri tem za svobodno odločitev vsakega posameznika.«Odvetnik Blaž Kovačič Mlinar se temu čudi in opozarja, da zakon o delovnih razmerjih daje delodajalcu podlago za uvajanje pogojev PCT. »Pri tem je treba poudariti, da se zadnje čase povsem pozablja, da je delovno razmerje prostovoljno. Vsak delavec ima pravico odpovedati delovno razmerje, če to ni skladno z njegovimi moralnimi, verskimi ali kakšnimi drugimi nazori. Enako velja, če oceni, da so zdaj predpisani pogoji prevelik poseg v njegovo osebno svobodo.«Pravi, da delodajalec s splošnimi akti lahko predpiše pogoje, ki od delavca zahtevajo določeno ravnanje. Ti morajo seveda biti skladni s človekovimi pravicami, ustavo in integriteto posameznika. Kot primer navaja delavce v živilski industriji, ki morajo ves čas izpolnjevati stroge pogoje dela, a zaradi tega nikoli ni bilo polemik. Kakor tudi obvezen zdravstveni pregled pred in med zaposlitvijo, kjer je poseg v človeško telo gotovo precej večji, kakor je, denimo, pri testiranju.»Naloga delodajalca je, da zagotavlja varno delovno okolje za vse zaposlene, hkrati pa mora paziti, da njegovi delavci ne ogrožajo drugih oseb, saj je v nasprotnem primeru za to odgovoren. Policisti imajo stike z drugimi pri vsakodnevnem delu, tako da je to še dodaten razlog, da so v službi zdravi oziroma naredijo vse, da se prepreči širjenje virusa,« dodaja Kovačič Mlinar.Sogovornik se čudi, da so tokrat tudi policisti tisti, ki se tem pravilom upirajo, saj bi morali biti po njegovi oceni drugim državljanom za zgled tudi na tem področju. »To bi morala biti osnovna moralna dolžnost policista. Ki se začne ne le pri skrbi zase, ampak tudi za druge,« je sklenil.