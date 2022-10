Sindikat: Velenjski lignit uvrstiti med blagovne rezerve

Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) se je odzval na dogajanje v Premogovniku Velenje. Kot so zapisali, je pridobivanje lignita »verjetno na najnižji ravni v moderni zgodovini, zaradi česar stoji eden največjih slovenskih energetskih objektov – Teš. Ne le šesti blok, temveč celoten Teš, ki je v trenutni energetski krizi in še posebej v luči njenega zaostrovanja v prihajajoči zimi gotovo strateškega državnega pomena.«

Teš so, kot smo že večkrat poročali, začasno zaustavili, da bi kopičili lignit za zimske mesece, ko bo poraba večja. V SDRES odločitev vodilnih v HSE glede varčevanja lignita podpirajo in dodajajo, da bi vse to moralo v strateških planih predvideti že poslovodstvo Premogovnika Velenje. Dodali so, da so na to tudi v SDRES že dalj časa opozarjali, a do krize nihče od odgovornih na to ni pomislil: »Naslednji nujni korak bi bila uvrstitev velenjskega lignita med blagovne rezerve strateškega državnega pomena.« V sindikatu od odgovornih pričakujejo, da poskrbijo za oblikovanje obveznih minimalnih zalog lignita.

V SDRES se sicer bojijo, da pravi razlog za ustavitev Teša ni varčevanje velenjskega lignita, »temveč dejstvo, da ga Premogovnik Velenje ne more več varno oziroma nasploh zagotavljati. Zaradi popolnoma neracionalnega vodenja družbe v zadnjem obdobju odkopavanje trenutno sploh ne poteka, o čemer poslovodstvo ni želelo in ne želi obveščati javnosti.« Dodali so, da če bodo v poslovodstvu to vendarle priznali, bodo zagotovo krivdo pripisali naravnim vzrokom, a so v SDRES prepričani, da gre za napačne odločitve poslovodstva.

V Premogovniku Velenje so sicer že v začetku tedna sporočili, da proizvodnja poteka na eni odkopni plošči: »Trenutno je realizacija oktobrskega plana proizvodnje za približno 4150 ton nižja, glede na letni plan pa je bilo izkopanega približno 26.500 ton premoga več, kar znaša približno 2,1 milijona ton izkopanega premoga v letošnjem letu do vključno 16. oktobra.« Dodali so, da je bilo na dan 14. oktobra na deponiji 180.000 ton premoga in da bi te zaloge zadoščale za okoli 18 dni: »V obdobju zadnjih dveh let je količina zalog premoga na deponiji v povprečju zadoščala za 18 dni obratovanja Teša (v petih letih pa za največ 32 dni).«

Pojasnili so še, da jih zaradi zamikov pri izdelavi jamskih prog zaradi julijskega stebrnega udara čaka zelo zahteven zaključek leta. Na vprašanje, ali drži, da se jim je sesul še en rov, pa so odgovorili le, da so se v začetku prejšnjega tedna v komori ene od odkopnih plošč, katere začetek je bil predviden za drugo polovico novembra, »pojavile še dodatne deformacije. Aktivnosti, potrebne za sanacijo, se že izvajajo. Nastale razmere so izključno geomehanske narave in nanje ni bilo moč vplivati ali jih predvideti.«