Irena Šinko: nikogar ne silimo, da pšenico proda državi

Vlada je na današnji seji sprejela tri odloke za blažitev prehranske draginje, ki jih je napovedala prejšnji teden. Za blažitev draginje v kmetijstvu (goriva, elektrika, repromaterial) je sprejela odlok, s katerim bo sofinancirala pogonska goriva za kmetijstvo in ribištvo ter odlok, s katerim bo sofinancirala nakup gnojil in repromateriala. Odloka skupno prinašata 17,2 milijona evrov denarja, ki bo po besedah kmetijske ministrice Irene Šinko proizvajalcem in pridelovalcem izplačan do jesenske setve. Tretji odlok prinaša pomoč sektorju mleka v višini 5,2 milijona evrov.

Vsi trije odloki pomenijo pomoč v višini 22,4 milijona evrov.

Glede odkupa letošnjega pridelka slovenske pšenice s strani države je Šinko zagotovila, da vse aktivnosti potekajo. Kmetijsko ministrstvo je gospodarskemu podalo pobudo za pripravo podlage za odkup pšenice (v obliki sklepa o povečanju blagovnih rezerv pšenice), ki bo izveden prek zavoda za blagovne rezerve.

Cilj »odločitve za odkup pšenice sledi strateškemu cilju, da bomo v prihodnjih mesecih zagotovili zadostne količine pšenice. S tem si bomo zagotovili samooskrbo s pšenico in brzdali draginjo,« meni kmetijska ministrica.

Z ukrepom državnega odkupa pšenice vlada želi pomagati kmetom, ki so dali pobudo za odkup celotnega pridelka slovenske pšenice. S tem bo pomagala tako prehranski verigi kot kmetovalcem, je poudarila Šinko. Dodala pa je, da nikogar ne želijo siliti, da proda pšenico državi. Zavod za blagovne rezerve bo glede na dejanske ponudbe pšenico odkupoval prek javnega naročila.

Mlinarji odkupili več kot tretjino slovenske pšenice

Iz Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije, so medtem sporočili, da so slovenski mlinarji in proizvajalci krmil v manj kot tednu odkupili več kot tretjino slovenske pšenice. Najava vlade, da bo država odkupila vso slovensko pšenico, je vplivala na odkupne cene pšenice, višje cene te pa pomenijo tudi višjo ceno moke in dražji kruh, je zbornica zapisala v izjavi za javnost.

V zbornici so vlado in kmetijsko ministrstvo pozvali k podpori investicij za povečanje zmogljivosti silosov za skladiščenje žit - teh zmogljivosti je premalo -, da bomo v ohranjali žita na domačem trgu ter pripravi ukrepov za omilitev visokih cen električne energije in plina. Trenutne cene in cene, ki se napovedujejo za naslednje leto, so po mnenju zbornice nevzdržne z vidika prenosa v ceno izdelka in vplivajo na kupno moč potrošnikov.