Sistem alarmiranja ob naravnih nesrečah bo vzpostavil francoski Intersec

Sistem javnega obveščanja in alarmiranja ob naravnih nesrečah s posredovanjem opozorilnih obvestil bo za Telekom Slovenije vzpostavila francoska družba Intersec, je slednja objavila na svoji spletni strani. Intersec že ima izkušnje z vzpostavljanjem tovrstnih sistemov v drugih državah EU, med drugim v Avstriji in na Hrvaškem.

Kot je objavil Intersec, njihova rešitev za opozarjanje javnosti zajema celoten postopek od oblikovanja opozoril do njihovega razširjanja z uporabo nacionalne telekomunikacijske infrastrukture.

Intersec bo uvedel vmesnik za Upravo RS za zaščito in reševanje, ki bo pripravljala opozorila o naravnih in drugih nesrečah, svojo tehnologijo celičnega oddajanja pa bo poganjal pri Telekomu, so pojasnili v sporočilu.

Sistem celičnega oddajanja, ki že deluje v več državah EU, omogoča pošiljanje sporočil več uporabnikom mobilnih telefonov na določenem območju hkrati.



Po navedbah Interseca jih je Telekom Slovenije med drugim izbral zaradi njihovih preteklih izkušenj pri vzpostavljanju javnih sistemov obveščanja in alarmiranja v drugih državah EU, predvsem v Avstriji in na Hrvaškem.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je v javnem razpisu za financiranje vzpostavitve, vzdrževanja in upravljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil odobrilo sredstva štirim telekomunikacijskim operaterjem, in sicer družbam T-2, A1 Slovenija, Telemach Slovenija in Telekom Slovenije. Skupaj bodo prejeli skoraj 2,6 milijona evrov.

Pri tem se je družba Telekom Slovenije v dogovoru s preostalimi operaterji obvezala, da bo vzpostavila glavne dele sistema javnega obveščanja, ki bodo v skupni uporabi.

Slovenija je med redkimi članicami EU, ki še niso uvedle opozorila 112 prek baznih postaj mobilnega omrežja. To je v EU obvezno že od leta 2022, uredbo pa je komisija izdala že leta 2018.