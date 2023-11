Razmere v dveh objektih Slovenske vojske prenevarne, da bi reševali opremo

Popoldne se je po poročanju Uprave za zaščito in reševanje v Bohinjski Beli sprožil večji zemeljski plaz, po ocenah površine velik okoli enega hektara. Podrl je daljnovod in delno zasul strugo Save Bohinjke.

Po dosedanjih podatkih prebivalstvo ni ogroženo, v več naseljih je motena dobava električne energije.

Plaz je delno zasul tudi strugo Save Bohinjke. FOTO: Občina Bled

Kot navajajo, sta ogrožena dva skladiščna objekta tamkajšnje Vojašnice Boštjana Kekca, prihaja pa tudi do motenj z oskrbo električne energije v naseljih Kupljenik, Obrne in Bohinjska Bela.

Na terenu so številni gasilci iz PGD Bohinjska Bela, Bled, Selo, Ribno, prav tako gorski reševalci GRS Radovljica, regijski poveljnik civilne zaščite za Gorenjsko in druge pristojne službe.

Kot poroča portal 24 ur, so iz Slovenske vojske sporočili, da v ogroženih objektih ni osebja. Eden od ogroženih objektov po njihovih navedbah ni bil v uporabi, v drugem objektu pa so imeli skladišče.

Dodali so, da je trenutna situacija prenevarna, zato iz poslopij opreme ne bodo reševali. Podpolkovnik Slovenske vojske in poveljnik vojašnice Danilo Klinar je sicer pomiril, da v skladišču ni minsko-eksplozivnih sredstev ter da zato nevarnosti za prebivalce ni.

Plaz je zgrmel v reko in jo delno zajezil, ni pa grozilo, da bi jo popolnoma zajezil in s tem povzročil poplavni val. Reka je trenutno zelo močna in plaz na srečo izpira, je za STA pojasnil poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid. Plaz so si po njegovih besedah geologi že ogledali. Ker je aktiven, je za podroben pregled prenevarno, zato so se odločili, da bodo dodaten pregled izvedli v torek, če bodo razmere to dopuščale.

Po plazovih v Idriji in Tolminu začenjajo sanacijo

Obilno deževje je v minulih dneh na Idrijskem sprožilo več novih manjših plazov. Dodatni podori so se zgodili tudi na plazu med Grilčevo in Bazoviško ulico v Idriji, je poročal Radio Slovenija. Občina Idrija pripravlja sanacijo, podobno pa je tudi v občini Tolmin, kjer so za silo uredili prevoz šolskih otrok čez zasute dele cest.

Čeprav naj hiši nad plazom v Idriji za zdaj ne bi bili ogroženi, so po navedbah Radia Slovenija njuni stanovalci zaskrbljeni. Konec tedna so pristojni nadaljnje plazenje ustavili z namestitvijo lesenih pilotov.

Po besedah idrijskega župana Tomaža Venclja si prizadevajo najti strokovno celovito in dolgoročno vzdržno rešitev: »Za zgornji del plazu imamo že projekte za sanacijo, za spodnji del plazu pa bodo projekti speljani do konca meseca novembra,« je dejal. Takoj zatem bodo po zagotovilih župana začeli pridobivanje izvajalcev. Skrbi pa ga, ker se je med deževji zadnje dni sprožilo več novih plazov pod cestišči, nad cestišči in tudi drugje.

V Baški grapi tri hiše neprimerne za bivanje, ogroženih tudi 22 drugih objektov

Sanacije po ujmi se lotevajo tudi v Občini Tolmin. Po besedah župana Alena Červa so odseki ceste pri Hudajužni za sanacijo lažji, medtem ko je odsek med Grahovim in Knežo z geološkega vidika veliko kompleksnejši, zato bo občina z izvajalcem pripravila načrt in časovnico bodočih posegov, o kateri bodo obvestili občane.

Červ je v današnji izjavi za medije še dodal, da šolski prevoz po Baški Grapi izvajalec izvaja z manjšimi kombiji, ki se lahko prebijejo čez cesto, pri Grahovem, ki je odprta le za enosmerni promet. Od Kneže do doline pa bo prevoz potekal z avtobusi, je še pojasnil.

Vsaj tri hiše v Baški grapi so sicer trenutno neprimerne za bivanje oziroma bo zanje potrebno načrtovati določene posege, da se bo možna ponovna vselitev, je dodal župan. Posredno je zaradi plazu še vedno ogroženih tudi 22 objektov na Kneži. Domove družin, ki so še vedno evakuirane, bodo v teh dneh obiskali s strokovnjaki ter naredili načrt del, ki bodo potrebna, da bodo spet varne za bivanje.