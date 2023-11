Zaradi naraščanja Drave opozorilne sirene v Dravogradu in Vuzenici

Zaradi naraščanja pretoka Drave so se v Dravogradu in Vuzenici oglasile sirene, ki opozarjajo na nevarnost. »Ker pričakujemo nadaljnje naraščanje pretoka, predlagamo, da občani na območjih, ogroženih zaradi poplavljanja Drave, poskrbite za izvedbo zaščitnih ukrepov pred morebitnim poplavljanjem,« so sporočili s centra za obveščanje.

Ob 7.40 je bil pretok Drave na hidroelektrarni Dravograd 1280 kubičnih metrov na sekundo, na hidroelektrarni Vuzenica pa 1521 kubičnih metrov na sekundo, so še navedli na slovenjgraškem regijskem centru za obveščanje.

Agencija za okolje je za danes izdala rdeče hidrološko opozorilo za celotno območje toka Drave v Sloveniji, saj so predvidene poplave večjega obsega. Po napovedih hidrologov bo njen pretok dosegel tudi 1800 kubičnih metrov na sekundo, prav tako bodo povečani dotoki Drave pri nas.

Že v četrtek popoldne so z občine Dravograd sporočili, da so bili obveščeni o napovedanem naraščanju pretoka Drave in da bodo, ko bo reka dosegla pretok 1200 kubičnih metrov na sekundo, sprožili sireno z znakom za splošno nevarnost.

Kot so navedli na občini, se pričakuje poplavljanje v najbolj ogroženih delih na Ribiški poti in ob reki Meži. Dravograjski gasilci so že od četrtka zvečer v pripravljenosti, občanom so danes na že znani lokaciji pod mostom pri dravograjski pošti na voljo pesek in vreče.

K samozaščitnemu ravnanju je občane v četrtek pozvala tudi občina Vuzenica, kjer je, tako kot v Dravogradu, še vedno živ spomin na katastrofalno poplavljanje Drave v začetku novembra 2012.

Opozorilne sirene so se ob 8. uri sprožile tudi v desetih občinah v Spodnjem Podravju, je za STA povedal vodja ptujske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter regijski poveljnik civilne zaščite za Podravje Dragomir Murko. Tudi v teh občinah so sirene sprožili zaradi povečanega pretoka reke Drave in napovedi nadaljnjega naraščanja, s čimer želijo prebivalce ob reki opozoriti na možnost poplavljanja in na samozaščitne ukrepe.

Z rdečo je označeno območje, kjer se bodo vode razlivale v večjem obsegu, z oranžno pa območja, kjer bo poplavilo. FOTO: Arso

Ponoči se črni scenarij ni uresničil

Vremenska fronta je Slovenijo dosegla okoli polnoči. Spremljali so jo nevihte, nalivi in močnejši sunki vetra.

Po nočnem deževju, ki se ponekod nadaljuje, pretoki rek po državi naraščajo. Reke v Zgornjem Posočju, porečju Save Bohinjke, Sava v zgornjem toku ter Reka pri Ilirski Bistrici poplavljajo. Zaradi poplav in plazov je neprevoznih več cest. Se pa za zdaj niso uresničili najbolj črni scenariji, tudi v Baški grapi je noč minila brez hujših težav.

Ponekod je nekaj težav povzročil veter, poplavljalo je tudi morje, nekaj gospodinjstev je ostalo brez električne energije. Za celotno državo sicer velja rumeno vremensko opozorilo, za porečje Drave, ki bo poplavljala, pa rdeče hidrološko opozorilo.

Narasla reka Drava v Dravogradu. Fotografija je iz leta 2019.FOTO:Jure Eržen/Delo

Tudi Sava bo še povzročala težave

Reke v Posočju so večinoma že dosegle največji pretok. Visokovodni val na Savi se bo v naslednjih urah pomikal proti srednjemu toku, kjer bo Sava poplavila in predvidoma sredi dneva dosegla največji pretok. V Šentjakobu bo dosegla pretok okoli 1300 kubičnih metrov na sekundo. Razlivale se bodo tudi druge reke v več delih države. Prav tako poplavlja morje.

Po podatkih centra za obveščanje je bilo zaradi ujme ponoči aktiviranih 62 gasilskih enot, zabeležili so 117 dogodkov na območjih regijskih centrov Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec.

Gasilci so že v četrtek preventivno čistili prepuste, polnili protipoplavne vreče, odstranjevali podrta drevesa, ponoči pa iz zalitih prostorov prečrpavali vodo. Prav tako so preventivno v objekte nameščali potopne črpalke, zaščitili več streh, ki jih je poškodoval veter, in z agregati pomagali občanom, ki so ostali brez elektrike. Zaradi močnega vetra se je podrlo tudi več električnih drogov, zaradi deževja se je sprožilo več zemeljskih plazov in poplavilo je več cestišč.

Zaprtih več cest

Po državi je zaradi poplav in plazov zaprtih več cest. Med drugim so po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste zaprte cesta Stara Fužina–Ribčev Laz pri Stari Fužini, cesta Volče–Tolmin pri Tolminu, cesta Peršeti–Tolmin in cesta Most na Soči–Tolmin zaradi poplav in plazu na več odsekih. Prelaz Korensko sedlo je zaprt na avstrijski strani. Poplavljena je tudi cesta Savska Loka–Drulovka, kjer je popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.

Preventivno je zaradi vremenskih razmer zaprta cesta Bresternica–Gaj–Sv. Jurij. Na cesti Železniki–Most na Soči je med Knežo in Podbrdom prepovedan promet za tovorna vozila. Je pa od 5. ure spet odprta cesta skozi Baško grapo.

Za vso državo zaradi vetra oranžno opozorilo

Medtem je Arso omilil vremensko opozorilo za danes, tako da za celotno državo do popoldneva velja rumeno vremensko opozorilo, in sicer zaradi padavin in neviht na severozahodu, drugod pa je to opozorilo izdano zaradi možnega močnejšega vetra in neviht.

Vremenoslovci napovedujejo, da bo akumulacija padavin največja na širšem območju Posočja, Bohinja in Gornjesavske doline, saj bodo v višinah pihali zelo močni vetrovi. Veter bo najmočnejši sredi noči in bo dosegal hitrost od 70 do 100 kilometrov na uro, v višjih legah tudi več.

Danes čez dan bo občasno deževalo, pade lahko še okoli 10 litrov dežja na kvadratni meter. Čez dan se bo deloma zjasnilo, na zahodu pa bo še ostalo pretežno oblačno.

Reke bodo naraščale, poplavljale pa reke v Posočju, v porečju Sore na Idrijsko-Cerkljanskem, Sava Bohinjka in Sava v srednjem in zgornjem toku.

Nevarnost plazov

Na celotnem območju severozahodne in delu osrednje Slovenije in ob obali so verjetne poplave hudourniških vodotokov in zaledne padavinske vode. Poplavljanje rek je možno tudi na Vipavskem, Savinjskem in Koroškem, opozarjajo.

Zaradi napovedanih povečanih količin padavin in namočenosti tal obstaja povečana nevarnost za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo tistih, ki so nastali ob nedavni ujmi, so sporočili z Geološkega zavoda Slovenije.