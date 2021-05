Šketa: Razveljavitev postopka imenovanja tožilcev bi lahko bila nezakonita

Imenovanje novih tožilcev

Šketa opozarja, da bi v primeru sprejetja sklepa šlo za odločitev, ki je nezakonita in v nasprotju z ustavo, saj spreminja razpisne pogoje za nazaj. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Če bo vlada dejansko razveljavila celoten postopek imenovanja evropskih delegiranih tožilcev, bi to po mnenju generalnega državnega tožilcalahko predstavljalo arbitrarni poseg v neodvisnost in samostojnost državnega tožilstva ter odločitev, ki je nezakonita in v nasprotju z ustavo.Generalni državni tožilec Drago Šketa je danes v izjavi za medije komentiral informacije, ki so se pojavile v medijih glede najnovejših zapletov v zvezi z vložitvijo kandidatur za evropska delegirana tožilca.Včeraj smo namreč objavili predlog sklepa, ki ga je v ponedeljek pripravil generalni sekretariat vlade in s katerim bi vlada, če ga bodo ministri dejansko potrdili, ustavila in razveljavila celoten postopek imenovanja evropskih delegiranih tožilcev ter obenem razpisala nov poziv k vložitvi kandidatur.Kot je razvidno iz dokumenta, naj bi ministrski zbor ugotovil, da se javni poziv k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev že po samem zakonu šteje za neuspešnega, zato na njegovi podlagi pripravljeni predlog državnotožilskega sveta nima veljavnih pravnih učinkov. Vlada naj se zato s predlogom sploh ne bi seznanila, ministrstvu za pravosodje pa naj bi naložila, da v uradnem listu nemudoma objavi nov poziv k vložitvi kandidatur za imenovanje omenjenih tožilcev.Šketa je bil danes jasen, da bi takšna odločitev vlade po mnenju vrhovnega državnega tožilstva »lahko bila arbitrarna in bi pomenila poseg v neodvisnost in samostojnost državnega tožilstva, ki se zagotavlja tudi prek postopkov imenovanja. Ti morajo biti urejeni z zakonom in se izvajati pregledno in na podlagi objektivnih kriterijev, v nepristranskih postopkih brez vsakršne diskriminacije.«Kot je še nadaljeval, bi v primeru sprejetja sklepa po njihovi oceni šlo za odločitev, ki je nezakonita in v nasprotju z ustavo, »saj spreminja razpisne pogoje za nazaj«.Ponovil je, da oba predlagana kandidata za evropska delegirana tožilca »izpolnjujeta vse pogoje, določene v razpisu in zakonu«, postopek pa da je bil »izpeljan zakonito in pravilno«, kar izhaja tudi iz mnenja državnotožilskega sveta, iz predloga ministrstva za pravosodje, mnenja službe vlade za zakonodajo, urada evropske generalne tožilke in tudi njega kot generalnega državnega tožilca.Šketa je spomnil tudi, da mora biti evropsko javno tožilstvo institucija, ki je »popolnoma neodvisna od vsakokratne vlade in je namenjena izvajanju pregona kaznivih dejanj, povezanih z goljufijami pri porabi evropskih sredstev«.Postopek imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev sicer stoji že več mesecev, ker sta menda kandidata, ki ju je za ta položaj predlagal državnotožilski svet,in, moteča za predsednika vlade Janeza Janšo in stranko SDS.Vlada se namreč s predlaganima kandidatoma vse do danes ni seznanila. Evropska komisija je zato Slovenijo že večkrat pozvala k ukrepanju, saj naj bi evropsko javno tožilstvo začelo delovati 1. junija.