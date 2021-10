Škodljivi ton javne razprave za ugled države

V nadaljevanju preberite:

Glavno sporočilo tridnevne misije delegacije odbora evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), ki je bila v Sloveniji na misiji ugotavljanja dejstev, je skrb vzbujajoči ton javne razprave, javne institucije v Sloveniji pa da delujejo dobro. O tem so se lahko prepričali v živo s tviti predsednika vlade Janeza Janše, usmerjenimi v diskreditacijo delegacije, ki so močno odmevali po celotni EU.

Vodja delegacije, nizozemska poslanka Sophia in 't Veld, je večkrat dala jasno vedeti, da si je delegacija ob srečanjih s predstavniki nacionalnih oblasti, civilne družbe, nevladnih organizacij in medijev »ustvarila široko sliko« o dogajanju v Sloveniji.

Čeprav je predsednik vlade Janez Janša delegacijo vabil v Slovenijo, se z njo ni želel srečati, kar je njena vodja obžalovala. Zato upa, da bo priložnost za pogovor kdaj v prihodnosti, ker bi bilo zelo pomembno slišati njihova stališča in stališča ministrov njegove vlade, ki so se prav tako izognili srečanju z delegacijo.