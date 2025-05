Skok Gibanja Svoboda, višja tudi ocena vlade

V nadaljevanju preberite:

Vladna odločitev, da bo v obrambo vložila več denarja in da bo cilj dvoodstotnega BDP za ta namen dosegla že letos namesto v 2030, je kar nekako zasenčila sprejetje predloga spremembe pokojninske zakonodaje, deklarativno enega največjih projektov tega mandata. Precej pozornosti je bila zadnje dni deležna tudi referendumska kampanja o umetniških pokojninah.

Iz neke časovne razdalje bo mogoče ocenjevati, ali je kateri od teh dejavnikov kakorkoli vplival na to, kakšne politične preference so izrazili vprašani v tokratnem Barometru, ki ga je inštitut Mediana izvedel med 5. in 7. majem na reprezentativnem vzorcu 703 prebivalcev Slovenije.