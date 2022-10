Skrivnostna odsotnost Kuštrina, prvega moža Fidesa

V nadaljevanju preberite:

Zdravnika in prvega moža Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Konrada Kuštrina ni bilo na podpis sporazuma o prekinitvi zdravniške stavke, napovedane za 19. oktober. Njegov namestnik v pogajanjih v sredo ni znal napovedati, ali bo Kuštrin na pogajanjih še sodeloval ali ne. Na vprašanje, zakaj ga ni in kje je, je za Delo dejal, da so to preveč intimna vprašanja. Enega od zadnjih javnih nastopov je imel 7. oktobra, 14. oktobra pa je še bil na 159. kongresu in redni letni skupščini Slovenskega zdravniškega društva. Zakaj je iz javnosti izginil v prelomnih trenutkih za Fides? Dobili smo odgovor.