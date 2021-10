Skrivnostni donator podaril 640 knjig

Noče na naslovnice in v udarne termine

Šolarji ob 1. do 9. razreda so se razveselili knjižnih uspešnic pisatelja Primoža Suhodolčana. FOTO: Mojca Pungartnik

Pet ton hrane za sto prevaljskih družin

Velikodušen donator, ki ne želi biti imenovan, je ob 60-letnici Bralne značke vsem 640 učencem in učenkam osnovne šole Franja Goloba na Prevaljah podaril različne knjižne uspešnice domačega avtorja Primoža Suhodolčana. Priljubljeni pisatelj takega naročila še ni dobil, nad donatorjevo gesto, ki odmeva v javnosti, pa so najbolj navdušeni otroci. Med njimi so tudi takšni, ki so knjigo prvič v življenju dobili za darilo.Šolska knjižničarkaje povedala, da so učenci takoj začeli brati. Na šoli so se dogovorili, da bo knjiga, ki so jo dobili, eno od obveznih domačih branj, kar bo učencem olajšalo šolsko delo, saj ne bodo imeli težav z razpoložljivostjo knjig v šolski knjižnici. Poročajo, da je interes za branje velik tako med mlajšimi kot starejšimi bralci, ki so jih razredničarke previdno prosile, naj podarjeno knjigo vrnejo, če je morda kdo ne želi imeti. »Nihče je ni prinesel nazaj,« je povedala Mojca Pungartnik.Donator, ki ne želi razkriti svoje identitete, šolo dobro pozna, saj je njen nekdanji učenec. Županpravi, da je izjemen človek, ki si je premoženje ustvaril z lastnim znanjem in sposobnostmi. »Iz občutka pripadnosti do okolja, v katerem je odraščal, vanj daje, ne vrača, saj mu ni ničesar dolžen,« pove Tasič, ki donatorjevo naklonjenost in podporo domačega kraja opiše kot fenomenalno. Izjemna se mu zdi tudi njegova skromnost, saj bi lahko s svojimi potezami pogosto polnil najbolj udarne medijske prostore in termine.Z osnovno šolo Prevalje namreč ne sodeluje prvič. Med pomembnejšimi projekti, ki jih je finančno podprl, je večletni mednarodni program usposabljanja nenasilne komunikacije. Občina Prevalje bo z njegovo finančno pomočjo (prispeval bo dva milijona evrov) uredila Park jezero. Gre za naložbo, vredno 5,7 milijona evrov, v sklopu katere bodo uredili plezalni center, parkovne površine, primerne za vse generacije, planetarij in muzej bralne značke.Pred leti smo za donatorja nehote poskrbeli tudi v naši medijski hiši. Zapis, da prevaljski Karitas primanjkuje otroške hrane in da nujno potrebujejo mleko in kosmiče, je ganil prav tako skrivnostnega dobrotnika, ki ni po rodu s Koroške. Še isti dan je poklical prostovoljko Karitasin prosil za seznam stvari, ki jih potrebujejo. Čez nekaj dni so na Prevalje pripeljali štiri tisoč litrov mleka in 250 kilogramov masla, kasneje pa še marmelado, lešnikov namaz, kosmiče, piškote in čokolado. Sto prevaljskim družinam je podaril pet ton hrane oziroma toliko, kolikor prevaljska Karitas od zasebnega donatorja ni dobila v zgodovini svojega delovanja.Donator se javnosti ni razkril. Spoznala pa ga je Terezija, ki mu je rekla, da vidi v njem človeka dobrega srca, on pa ji je odgovoril, da je v resnici ona nanj naredila še večji vtis in pomembno prispevala k odločitvi o nadaljnjih donacijah. Terezijo Vivod je za prostovoljno delo spomladi nagradil predsednik republike Borut Pahor. Karitas z donatorjem po potrebi sodeluje že štiri leta.