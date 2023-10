Schengensko območje je postalo pokvarjeno blago

V nadaljevanju preberite:

Delovanje schengenskega območja za EU postaja vse bolj neprijetna tema, saj eden od najbolj oprijemljivih dosežkov povojnega evropskega povezovanja postaja le še senca tega, kar je bil v boljših časih. Po odločitvi Italije in Slovenije, da uvedeta nadzor na notranjih mejah, bo od sobote takšne ali drugačne omejitve imelo enajst schengenskih držav.

Slovenija prej ni bila najbolj zadovoljna, kako Hrvaška po vstopu v schengensko območje nadzira mejo z Bosno in Hercegovini (BiH), saj se je število prihodov hitro povečevalo. Ljubljana in Zagreb pa se skupaj zavzemata, da bi Sarajevo sklenilo sporazum z evropsko mejno agencijo Frontex in v sodelovanju z njo preprečevalo nezakonite prehode meje.