Slovenija bi lahko priskočila na pomoč Hrvaški

Zbiranje humanitarne pomoči že poteka ​Rdeči križ Slovenije na svoj bančni račun zbira donacije za pomoč prizadetim v potresih na Hrvaškem, hrvaškemu Rdečemu križu pa so že nakazali 10.000 evrov pomoči.

Račun za pomoč prizadetim v potresu je odprla tudi Slovenska karitas.

Na Hrvaškem je na terenu tudi Delova ekipa. Novinar Novica Mihajlović in fotograf Blaž Samec bosta poročala za delo.si in jutrišnjo izdajo Dela.

Če bo Hrvaška potrebovala pomoč pri odpravljanju posledic potresa, bi jim v Sloveniji lahko prišli nasproti. Postopek je ustaljen, je pojasnil poveljnik Civilne zaščite, in sicer imajo Hrvati dve možnosti. Lahko zaprosijo naravnost prek bilaterale, torej sporazuma med Slovenijo in Hrvaško, ali pa prek evropskega mehanizma civilne zaščite. Prvi način, torej prek dvostranskega sporazuma, je bistveno hitrejši.Premierin predsednik republikesta Hrvatom že ponudila pomoč. Janša je na družbenem omrežju twitter zapisal, da je govoril s hrvaškim premierjemin mu ponudil pomoč Slovenije v vsem, kar nujno potrebujejo ob današnjem rušilnem potresu v Petrinji in okolici. Uprava RS za zaščito in reševanje je v pripravljenosti in v neposrednem stiku z odgovornimi na Hrvaškem, je zapisal premier. Napovedal je še, da se bo prihodnje leto v Sloveniji izvedla nacionalna vaja za varno ravnanje ob potresu.Predsednik republike Pahor pa je tvitnil, da je ravno govoril s hrvaškim predsednikom, ki je bil na poti na območje Petrinje, kjer je bil epicenter potresa.Obrambni ministere na twitterju zapisal, da je »v pripravljenosti Državna enota za hitre reševalne intervencije (EHI) in še v višji stopnji pripravljenosti njena enota MUSAR, namenjena za reševanje ob potresih v urbanih središčih,« pa tudi »Državni logistični center Roje, v kolikor bi bilo potrebno poslati materialno pomoč (šotori, postelje, ogrevalne naprave…) in državna komisija za ocenjevanje poškodovanosti objektov.« Informacije o škodi v Sloveniji sicer še pridobivajo, je zapisal. Solidarnost s Hrvaško je izrazil tudi minister za javno upravo