Slovenija bo povečala sredstva za obrambo

Slovenija je sprejela zavezo, da bo do leta 2030 povečala obrambne izdatke na dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar je del obveznosti, ki jih ima kot članica Nata. Po podatkih ministrstva za obrambo so obrambni izdatki v letu 2024 ocenjeni na 1,35 odstotka BDP, kar je rahlo povečanje v primerjavi z letom 2023, ko so znašali 1,32 odstotka BDP.

V prihodnjih letih je načrtovano postopno zviševanje, tako da bodo izdatki leta 2025 znašali 1,53 odstotka BDP, leta 2026 pa 1,60 odstotka BDP. Povečanje sredstev je skladno z resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 ter srednjeročnim obrambnim programom 2023–2028.

Sredstva bodo namenjena predvsem vojaški obrambi, varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, upravljanju obrambnega sistema in kriznemu upravljanju. Poleg tega načrti vključujejo vlaganja v modernizacijo Slovenske vojske, razvoj vojaške infrastrukture, nakup vojaške opreme z dvojno rabo ter krepitev raziskav in razvoja na področju vojaških tehnologij z visoko dodano vrednostjo.

Med ključnimi projekti so modernizacija Slovenske vojske ter sistema zaščite in reševanja, nakup vojaške opreme, ki omogoča dvojno uporabo, razvoj kadrov in zagotavljanje ustrezne popolnjenosti Slovenske vojske, vojaške infrastrukture ter vlaganj v področja raziskav in razvoja, v vojaško mobilnost ter krepitev civilne obrambe z vzpostavitvijo sodobnega nacionalnega kibernetskega centra.

Ministrstvo za obrambo poudarja, da bo rast obrambnega proračuna omogočila večjo odpornost na nove varnostne izzive ter izboljšala pripravljenost Slovenske vojske. Pri tem se nadaljuje izvajanje dvojne rabe vojaške opreme, kar omogoča njeno uporabo tudi za zaščito in reševanje ter podporo drugim državnim organom ob naravnih nesrečah.

Obenem bo država s časovno prilagojenimi dinamiko nabav in usklajevanjem potreb zagotovila postopno rast obrambnih izdatkov, skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Obrambni proračun vključuje tudi sredstva za vojaške pokojnine ter za delovanje Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov. Sredstva, namenjena varstvu pred naravnimi nesrečami, transferjem na podlagi vojne zakonodaje in urejanju vojnih grobišč, se po Natovi metodologiji ne upoštevajo.