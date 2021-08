Slovenija je do konca počitnic razprodana

V nadaljevanju preberite:

Uradnih statističnih podatkov o letošnji poletni turistični sezoni v Sloveniji še nimamo, a ocene po posameznih destinacijah kažejo, da bo izkupiček boljši kakor lani. A če so preteklo sezono reševali državni boni, letos po opažanjih turističnih delavcev ti niso več tako ključni. So pa njihove uporabe toliko bolj veseli v turističnih agencijah.



Najbolj oblegani so tudi letos Obala in zdravilišča, kjer so se približali številkam iz leta 2019, bolje kot lani so obiskane alpske občine, počasi se pobira tudi mestni turizem, čeprav še precej zaostaja za rekordnimi številkami pred izbruhom koronavirusa. Lani so prevladovali domači gostje, tudi zaradi državnih bonov, letos se spet krepi obisk tujih gostov. V občini Piran, denimo, opažajo nadaljnje unovčevanje bonov, vendar se je z rastjo števila tujih turistov odvisnost od njih nekoliko zmanjšala.