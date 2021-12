Slovenija kot bruseljska šampionka trialogov

V nadaljevanju preberite:

Na področju sociale je bil najbolj odmeven dogovor držav članic o primerni minimalni plači v EU. Nasprotovali sta mu le Danska in Madžarska. Včeraj, de facto zadnji dan predsedovanja, med državami članicami ni bilo dovolj podpore reformi uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki je na mizi že pet let in ureja pravice mobilnih delavcev, denimo do nadomestila za brezposelnost. Slovenskemu predsedstvu je sicer uspelo končati trialog, a kompromisno besedilo spet ni bilo sprejemljivo za dovolj držav članic.