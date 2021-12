Slovenija ni bila nikoli strateški favorit ZDA

V nadaljevanju preberite:

Po obisku v ZDA je zunanji minister Anže Logar pompozno najavil, da tretje dvostransko srečanje na ravni zunanjih ministrov v letu in pol, torej v času vlade Janeza Janše, pomeni nadaljevanje strateškega dialoga med državama in vrača transatlantsko partnerstvo na vrh zunanjepolitičnih prioritet Slovenije. Analiza pa pokaže, da Slovenija streže predvsem ameriškim strateškim interesom. »Slovenija si je v očeh ZDA nabrala toliko negativnih točk, da jo je bilo lahko pridobiti za sleherno akcijo, tudi za kandidaturo za VS OZN,« je prepričan nekdadnji zunanji minister Ivo Vajgl.