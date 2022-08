Razvojni sklad na zahtevo ministrice začasno ustavlja izobraževanja za odrasle

Po poročanju Slovenske tiskovne agencije je Slovenski regionalno razvojni sklad danes upošteval zahtevo vladne službe za digitalno preobrazbo, ki jo vodi Emilija Stojmenova Duh. Ta je namreč pred dvema dnevoma objavila zahtevo, naj se začasno takoj ustavijo vse aktivnosti v zvezi z izvedbo izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc. Kot so pred dnevi pojasnili na vladni službi, pri javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle »prihaja do številnih nepravilnosti«, končno poročilo o morebitnih nepravilnostih pa so pričakovali najkasneje do petka, 2. septembra.

K začasni zaustavitvi vseh aktivnosti v povezavi z izvedbo izobraževanj za odrasle so včeraj pozvali tudi v zvezi društev upokojencev Slovenije, kjer pozivajo k spremembam zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki med drugim ureja področje omenjenih tečajev starejših ter digitalne bone.

O ukrepih iz zakona pa poročata tudi zagovornik načela enakosti in varuh človekovih pravic, ki izpostavljata predvsem diskriminacijo starejših pri dostopu do digitalnih bonov '22.

Pri varuhu pravijo, da starejši zatrjujejo, da so diskriminirani pri dostopu do digitalnih bonov '22, saj za prebivalce, stare 55 let ali več, pri unovčenju bonov velja dodaten pogoj. V primerjavi z drugimi (mlajšimi) upravičenci se morajo namreč udeležiti izobraževanja s področja digitalnih kompetenc. FOTO: Jure Eržen/Delo

Uskladitev sklada in službe za digitalno preobrazbo

Skrbnik omenjenega razpisa je ravno slovenski regionalno razvojni sklad, ki je do torka ugotovil le dve nepravilnosti, vendar so takrat na skladu povedali, da bodo postopali tako, kot se bodo dogovorili z vladno službo, saj razpis vodijo »za njihov račun«.

Kaj bo s 5000 posamezniki, ki so se uspešno prijavili na izobraževanja, ni znano. Prav tako ni znano, kaj bo s tečaji, ki že potekajo. Na skladu so pred dnevi za Delo dejali, da jim je hudo za nastalo situacijo, in da »tisti, ki so prišli do tega, čeprav so v manjšini, ni razloga, da ne bi dobili te storitve«. V tem smislu na skladu še upajo, da ne bi prišlo do dodatne škode, predvsem za ljudi, ki so jim tečaji namenjeni.

Razpis se je do danes nemoteno izvajal naprej, saj sklad, kot skrbnik razpisa, ni imel druge možnosti, kot da nadaljuje aktivnosti, vse obstranske zadeve razpisa, tako na skladu, pa bodo reševali pravnoformalno.