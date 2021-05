Slovesnost v Kumrovcu minila brez Slovencev

Rojstna hiša Josipa Broza Tita v Kumrovcu. Foto Bojan Rajšek



Spontana proslava pri spomeniku

Robert Šplajt, župan občine Kumrovec Foto Bojan Rajšek

Pred rojstno hišo nekdanjega predsednika SFRJ Josipa Broza Tita v Kumrovcu se je danes zbralo več sto njegovih privržencev, ki so slovesno obeležili 25. maj, ko je mladina v nekdanji Jugoslaviji praznovala Titov rojstni dan in ta dan je bil razglašen tudi za dan mladosti. Pred Titov spomenik v središču te najbolj znane vasi na svetu so ljudje polagali rože in prižigali svečke.Na sicer maloštevilnih stojnicah je bilo s Titovim likom mogoče kupiti vse; od majic in vžigalnikov do obeskov, fotografij, zvezd in zastav s peterokrako zvezdo. Po prepričanju naših sogovornikov Tito vse bolj pridobiva na veljavi tudi zato, ker je v njegovem času vladala socialna pravičnost. Ljudje pa imajo dovolj pravljic politikov o lepem kapitalizmu in grdem socializmu. Tem pravljicam nihče več ne verjame, se je pridušala Milica iz Zagreba.Čeprav so bili pred izbruhom epidemije najštevilčnejši gostje v tem delu hrvaškega Zagorja prav Slovenci, jih danes ni bilo na spregled. Verjetno tudi zato, ker je prečkanje meje precej oteženo.iz Poreča že vrsto let obiskuje Kumrovec prav na dan mladosti in v tej zagorski vasici je stkal vrsto prijateljstev, med drugim tudi z, ki prideluje bele in rdeče vino z napisom Tito. Milić, ki je rojen leta 1980, torej tistega leta, ko je Tito umrl, je povedal, da tako vsako leto izkaže spoštovanje do tega velikega človeka, ki ga je spoštoval ves svet. »Všeč mi je bila njegova politika miroljubne koeksistence, njegovo vodenje države in socialna pravičnost,« je povedal Milić in dodal, da imajo Istrijani radi Tita in ga spoštujejo, ker je naredil konec italijanskemu fašističnemu nasilju, Istro je osvobodil suženjstva, Hrvatom pa je dal svojo državo.Današnje praznovanje dneva mladosti v Kumrovcu ni bilo organizirano, ampak spontano. In prav po naključju so se zbrali nekateri govorniki pod bronastim Titovim kipom in z izbranimi besedami spoštljivo spregovorili množici navzočih., nekdanji diplomat ranjke Jugoslavije, bližnji sodelavec nekdanjega predsednika jugoslovanske vlade Anteja Markovića in aktualni predsednik hrvaških društev Josip Broz Tito je spregovoril o življenju in delu Josipa Broza Tita. Predsednik hrvaške borčevske organizacijeje izrazil ogorčenje, ker se čedalje več mladih ljudi izseljuje v druge evropske države in dokler bo tako, je opozoril, bo hrvaška država v razvoju nazadovala. Kumrovški županpa je dejal, da povsem razume nekatere na Hrvaškem, ki Tita ne marajo. »Morajo pa spoštovati njegov lik in delo,« je v središču najbolj znane in najpomembnejše vasi na svetu dejal Šplajt.