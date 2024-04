Službena e-naslov in mobilnik uporabljal za svoj espe

V nadaljevanju preberite:

Strokovni direktor Nevrološke klinike UKC Ljubljana Simon Podnar je tudi samostojni podjetnik. A ob podatkih za s. p., ki smo jih našli v evidencah Ajpesa, je navedel elektronski naslov in službeno mobilno številko, ki mu jo do nekega zneska plačuje UKC Ljubljana, presežek pa sam. Po naših prvih vprašanjih o ločevanju službe v UKC Ljubljana in službe zasebnika, ko pa uporablja iste kontakte, ni čutil potrebe po tem, da bi podatke spremenil. To je storil šele, ko ga je po naših ponovnih vprašanjih k temu pozval delodajalec.