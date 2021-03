SMC na desno, trije poslanci pa po svoje

V nadaljevanju preberite:

Poslanci Janja Sluga, Igor Zorčič in Branislav Rajić so zapustili SMC, saj se ne strinjajo ne z vodenjem stranke Zdravka Počivalška ne s strankinim položajem v koaliciji. »Ne moremo biti več ujetniki njegovega načina delovanja, ki pretirano spominja na metode delovanja njegovega političnega vzornika, aktualnega predsednika vlade,« so dodali in napovedali ustanovitev poslanske skupine nepovezanih z Jurijem Lepom, ki je zapustil vrste Desusa.



Ali bodo poslanci, ki so govorili o sodelovanju in povezovanju, v nadaljevanju pripravljeni tudi prestopiti h kateri od že obstoječih političnih strank – vabila po naših informacijah imajo – ali pa bi bili pripravljeni na ustanovitev nove stranke, za zdaj ni znano. Bi se lahko pridružili celo kateri, ki je že v nastajanju?



