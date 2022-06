So izkušeni župani nepremagljivi?

S politologinjo dr. Simono Kukovič smo se pogovarjali o jesenskih lokalnih volitvah in o konkurenci kandidatov Gibanja Svoboda (pre)izkušenim županom.

Je mogoče, da Gibanje Svoboda na krilih uspeha parlamentarnih volitev z nasprotnimi kandidati prekriža račune dolgoletnim županom?

Gotovo je mogoče, da bo zanos s parlamentarnih volitev preneslo tudi na predsedniške in kasneje na lokalne volitve. Sploh v večjih mestih, kjer je strankarska politika še precej močna, se lahko zgodi, da bo uspelo s kakšnim svojim kandidatom ali podporo sedanjemu županu.

Ali bi bilo glede na predvolilno podporo presenetljivo, da Zoran Janković na županske volitve ne gre s podporo Gibanja Svoboda oziroma da bi to v Ljubljani imelo svojega kandidata?

Glede na to, da ima Janković precej politične prtljage, je najbrž ocena Gibanja, da bi tovrstna podpora na novo postavljeni stranki bolj škodila kot koristila, čeprav menim, da bi katerikoli protikandidat, tudi morebitni iz Gibanja, razmeroma težko premagal dolgoletnega župana prestolnice, ki ima med ljudmi tudi dokaj dobro in stabilno podporo.

Bi se vam zdelo etično, če bi Gibanje v pomanjkanju svojih kandidatov te na terenu zajemalo iz bazena LMŠ in SAB?

Priključevanje SAB in LMŠ zaradi njunega domnevnega kadrovskega bazena se mi zdi precej za lase privlečen izgovor, saj vemo, da na lokalni ravni nista ravno zelo dobro organizirani, nimata nobenega župana in zgolj za ščepec občinskih svetnikov pa tudi razmeroma malo članov. Izguba dela legitimnosti Gibanja zaradi priključevanja poražencev volitev je večja, kot bo korist zaradi kadrovskega bazena in lokalne mreže.

Zakaj se lokalne volitve tolikokrat izidejo drugače kot državnozborske?

Lokalne volitve imajo drugačno logiko kot državnozborske. Predvsem ni mogoče govoriti o enem volilnem telesu, ampak o 212 (kolikor je tudi občin), vsebina je na lokalnih volitvah precej drugačna, volivce bolj zanimajo praktična vsakodnevna vprašanja, ki močno vplivajo na njihovo življenje (komunala, ceste, voda), kot pa ideološka politična vprašanja; lokalne volitve so zaradi volilnega sistema tudi mnogo bolj personalizirane, volivci izbirajo kandidata z imenom in priimkom, od katerega lahko kadarkoli zahtevajo odgovornost, volivci pa kandidate običajno tudi osebno poznajo.

Lahko Gibanje tudi na lokalnih volitvah doseže tako izreden rezultat, kot ga je na parlamentarnih?

Menim, da bodo zmagovalci lokalnih volitev (kot že vse od leta 1998) spet nestrankarski kandidati. Če je Gibanje na parlamentarnih volitvah predstavljalo antipolitiko, torej nasprotje dotedanji umazani tako levi kot tudi desni politiki, to na lokalnih volitvah že vse od leta 1998 pomenijo nestrankarski kandidati in liste. Gibanje lahko na lokalnih volitvah doseže soliden rezultat, pridobi nekaj županov, vendar kaj več od tega ne pričakujem, tudi zato, ker bo do novembra vodilo vlado že šest mesecev in ga bodo volivci videli kot – zgolj še enega – političnega akterja.