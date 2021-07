So se na referendumu o vodah dogajale nepravilnosti?

Kaj se je dogajalo letos?

Volišče v Ravenski vasi na dan referenduma o vodah 11. julija letos. FOTO: Matej Družnik



Ni odločilno obevestilo, temveč osebni dokument

V času izvedbe zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o vodah je bilo v javnosti, na družbenih omrežjih in v osrednjih medijih pogosto slišati očitke, da se pri izvedbi referenduma dogajajo napake in nepravilnosti ter da Državna volilna komisija (DVK) omejuje pravico do glasovanja na referendumu.DVK zagotavlja, da je tudi tokrat ravnala v skladu s svojimi pristojnostmi. Kot pravi predsednik Dvk, se Dvk »zaveda svoje odgovornosti in prav tako verjame v potreben in učinkovit nazor javnosti nad delovanjem državnih organov, vendar pri tem v javnosti ne sme prihajati do napačnih predstav, še posebej takšnih, ki temeljijo na nepravilnem razumevanju referendumskih in volilnih pravil«., direktor Službe Dvk, se je dotaknil očitkov o referendumskem glasovanju v domovih za starejše. Po pošti lahko v Sloveniji glasuje le določena kategorija volivcev, je dejal in jih naštel: »Tisti, ki so v zaporu, v bolnišnicah in varovanci domov za starejše občane.« Ti morajo o glasovanju v roku obvestiti okrajno volilno komisijo, ne Dvk; rok se je tokrat iztekel 23. junija ob 6. uri.Dvk nima evidenc teh institucij, zato se je že v preteklosti uveljavila praksa, da Služba Dvk o podrobnostih glasovanja obvesti resorna ministrstva.Dvk je že 1. junija poslala na vsa resorna ministrstva dopis o načinih glasovanja. »Tik pred iztekom roka sem v evidenci o številu vlog za glasovanje po pošti ugotovil, da število odstopa od običajnega števila,« je povedal Vučko. Zato se je naslednje jutro pozanimal, kako so na ministrstvih obveščali domove za starejše. Za domove starejših občanov zadolženo ministrstvo je nato v roku svojo dolžnost opravilo, a iz domov so se na Dvk vseeno usuli klici. Vučko pravi: »Svetovali smo jim glasovanje na voliščih Omnia ali na domu. Zdaj ugotavljamo, da so prizadevanja rodila sadove.«Po pošti so tokrat glasovali 704 volivci, kar je precej več kot običajno. Na predčasnih volitvah v DZ je denimo po pošti glasovalo 1559 volivcev. Na domu je tokrat glasovalo 627 volivcev, večinoma stanovalci s stalno prijavljenim prebivališčem v domovih.Zavodi bi morali biti bolj samoiniciativni, meni Vučko, in sami, brez posebnih obvestil ministrstev, obveščati svoje stanovalce o možnostih o referendumskih opravil.O zapletih okrog vabil in obvestil je Vučko dejal, da gre za splet okoliščin, ki jih ni mogoče čez noč odpraviti. Sicer pa, je poudaril, »obvestilo ni pogoj za uresničevanje volilne pravice ali za glasovanje na referendumu«: »Pogoj je osebni dokument. Le s tem se spoštuje načelo osebnega glasovanja.«Od Pošte Slovenije so prejeli vrnjenih prek tri tisoč obvestil, da naslovnik denimo ni znan, ali da nima prijavljenega prebivališča.Vučko je pojasnil tudi zaplet glede glasovanja prek e-uprave. Sedmega julija je ta za približno dve uri izpadla - zaradi posodobitve e-uprave. To je bil po njegovem povsem neprimeren čas. Posledica je, da je prek tisoč vlog bilo zablokiranih v sistemih. A v sodelovanju z MNZ in MJU jim je uspelo vse vloge prenesti v sistem evidence volilne pravice in okrajne volilne komisije so jih po Vučku pravočasno obdelale ter omogočile glasovanje na voliščih Omnia oziroma na domu.