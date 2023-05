Sodišče je prejelo tožbo EK proti Sloveniji

Februarja so iz evropske komisije (EK) sporočili, da so se zaradi celjskega Bukovžlaka odločili za novo tožbo proti Sloveniji. Sodišče je zdaj prejelo tožbo EK proti Sloveniji. Po sodbi Sodišča EU iz leta 2015 bi morala namreč država sanirati črno odlagališče Bukovžlak v celjski mestni občini, kamor so vozili tudi odpadke z območja stare cinkarne in z gradbišča ob Mariborski cesti.

Ker pa Slovenija ni upoštevala sodbe, je EK februarja vložila novo tožbo, ki jo je sodišče prejelo pred dneva dnevoma, 24. maja 2023. Komisija trdi, da Slovenija ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za izpolnitev sodbe SEU z dne 16. julija 2015, ki se nanaša na odlagališče na parceli na Teharjah oz. Bukovžlaku. Komisija zahteva, da se Sloveniji naloži plačilo pavšalnega zneska in dnevne denarne kazni. Iz evropske komisije o višini globe za zdaj še niso hoteli govoriti, več bo znano v prihodnje.

Osem let po sodbi evropska komisija od Slovenije zahteva, da sanira črno odlagališče, saj to predstavlja tveganje za okolje in zdravje ljudi. Če Slovenija ne bo ukrepala, ji grozi finančna kazen za čas od sodbe leta 2015 do izpolnitve zahtev. Kot smo že večkrat pisali v Delu, so imeli za sanacijo časa dovolj. Na problem onesnaženja so v Civilni iniciativi Celje pristojne opozarjali že pred petnajstimi leti.