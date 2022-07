Sodišče meni, da je imel Grah Whatmough dovolj izkušenj za vodenje

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je zavrnilo tožbo nekdanjega generalnega direktorja RTV Slovenija Igorja Kadunca, s katero je izpodbijal sklep programskega sveta o imenovanju Andreja Graha Whatmougha za novega generalnega direktorja. Kadunc je namreč prepričan, da ni izpolnjeval pogoja iz statuta in razpisa, da mora biti generalni direktor RTV Slovenija usposobljen za organiziranje in vodenje večjih organizacijskih sistemov, kar mora izkazovati z dokazili o triletnih izkušnjah.

A v sodbi je okrožna sodnica Vasilija Lacković navedla, da je po presoji sodišča treba razpisni pogoj usposobljenosti in najmanj treh let izkušenj za organizacijo in vodenje večjih organizacijskih sistemov razumeti tako, da se zahtevajo delovne izkušnje na kateremkoli delovnem mestu; in ne zgolj na poslovodskem v smislu 10. člena zakona o gospodarskih družbah. »Pri tem ni nujno, da bi moral biti kandidat v delovnem razmerju,« je še zapisala.

Torej po tolmačenju delovnega in socialnega sodišča je dovolj, »da ima izkušnje za vodenje, ne pa nujno vodstvene oziroma izkušnje za vodenje«.

Grah Whatmough je te izkazoval s tem, da je bil direktor svojih podjetij Grah in partnerji ter Londinium. En mandat pa je bil tudi član nadzornega sveta družbe tveganega kapitala Meta Ingenium in dva mandata član nadzornega sveta RTV Slovenija.

Marca letos je programski svet Graha Whatmougha sicer znova imenoval za generalnega direktorja. Pobudo za nov razpis je podal sam, ker je menda želel preveriti, ali ima zaupanje sveta v novi sestavi. Šele po ponovnem imenovanju pa naj bi po besedah predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča odstopil. Ta razpis triletnih vodstvenih izkušenj od kandidatov ni več zahteval.