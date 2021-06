Sodišče ugodilo tožbi za uvrstitev Lekarne Vilharjeva v mrežo na območju MOL

FOTO: Mavric Pivk/Delo

Pred tremi leti je Lekarna Ljubljana na zdravstveno ministrstvo vložila vlogo za odprtje Lekarne Vilharjeva v Ljubljani . Ministrstvo je odločilo, da niso izpolnjeni vsi zakonski pogoji za odprtje nove lekarne, in sicer število prebivalcev na gravitacijskem območju lekarne. Kot slednje je opredelilo četrtno skupnost Bežigrad, zaradi česar je Lekarna Ljubljana vložila tožbo zoper odločbo zaradi nepravilne opredelitve gravitacijskega območja.Upravno sodišče je tožbi ugodilo z utemeljitvijo, da gravitacijsko območje predstavlja celotno območje Mestne občine Ljubljana in je ministrstvu naložilo, da ponovno odloča o odprtju lekarne, so v sporočilu za javnost zapisali iz Lekarne Ljubljana. S tem, ko se kot gravitacijsko območje Vilharjeve šteje celotno območje MOL, so izpolnjeni vsi zakonsko opredeljeni pogoji za umestitev Lekarne Vilharjeva v mrežo lekarn na območju MOL. Sodišče je določilo, da mora MZ o odprtju Lekarne Vilharjeva ponovno odločiti v roku 30 dni od prejema sodbe ter v skladu z navodili, podanimi v sodbi.Leta 2018 je lekarna dobila – v skladu z 28. členom Zakona o lekarniški dejavnosti – pozitivno mnenje k odprtju nove enote na Vilharjevi v Ljubljani, in sicer s strani Lekarniške zbornice Slovenija, in podala vlogo za izdajo soglasja za odprtje nove lekarne na MZ.Februarja 2019 je MZ odločilo, da vsi zakonski pogoji za odprtje niso izpolnjeni: njihova obrazložitev je bila, da na območju četrtne skupnosti Bežigrad ni zadostnega števila prebivalcev za dodatno lekarno glede na zakonsko omejitev šest tisoč prebivalcev na posamezno lekarno. Vendar pa, kot pišejo v sporočilu za javnost, zakon ne določa, katero območje predstavlja gravitacijsko območje posamezne lekarne, temveč je to v pristojnosti lokalne skupnosti, medtem ko je ministrstvo za to območje Lekarne Vilharjeva samo določilo območje četrtne skupnosti. Zaradi tolmačenja MZ je Lekarna Ljubljana marca 2019 na Upravno sodišče vložila tožbo proti odločbi MZ.Drugega junija letos je Lekarna Ljubljana prejela sodbo Upravnega sodišča, v kateri je sodišče ugodilo njihovi tožbi in odpravilo odločbo MZ iz februarja 2019. »V obrazložitvi sodbe je sodišče jasno ugotovilo, da je odločitev MZ, da šteje četrtno skupnost kot gravitacijsko območje, napačna. Odločitev Upravnega sodišča temelji na dejstvu, da je primarna zdravstvena dejavnost, kamor sodi tudi lekarniška dejavnosti na primarni ravni, v izvirni pristojnosti lokalne skupnosti. Tako je tudi določitev gravitacijskega območja v pristojnosti lokalne skupnosti. Občina na podlagi meril za oblikovanje mreže na primarni ravni iz ZLD-1 določi mrežo lekarn na svojem območju. MOL je s sklepom o mreži javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni določila mrežo lekarn na svojem območju in določila območje MOL za enovito gravitacijsko območje.«