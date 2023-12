ŠOU za projekte namenil dober milijon, a jih ni ne načrtoval ne o njih poročal

Računsko sodišče je opravilo revizijo učinkovitosti poslovanja Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU). Pod drobnogled je vzelo obdobje od začetka leta 2020 do sredine 2022 in presodilo, da je bil ŠOU neučinkovit pri izpolnjevanju svojega poslanstva, torej zastopanja interesov in pravic študentov.

Računsko sodišče ugotavlja, da ŠOU ni imel dolgoročnega strateškega dokumenta, v katerem bi opredelili cilje in učinke svojega delovanja, niti ni imel vizije razvoja, letno načrtovanje pa je bilo v pretežnem delu poslovanja izvedeno tako, da primerjava načrtovanega z doseženim in posledično ocena uspešnosti delovanja organizacije nista mogoči.

ŠOU je za projekte v letu 2020 namenil pol milijona evrov, v letu 2021 pa 700.000 evrov, vendar sodišče ugotavlja, da teh projektov ni niti načrtoval niti ni o njih poročal. Tudi jih ni dokumentiral na način, da bi bilo mogoče potrditi, da so bila sredstva zanje porabljena namensko in transparentno, je zapisano v reviziji. Nekateri projekti so bili financirani s prispevkom študentov, ni pa mogoče ugotoviti, komu so študenti plačali te prispevke.

Mnenje računskega sodišča je negativno. FOTO: Računsko sodišče

ŠOU vseh projektov ni objavil tako, da bi se zainteresirani študenti z njimi sploh lahko seznanili in imeli enakopraven dostop do vseh aktivnosti organizacije. Sodišče ugotavlja, da so bili nekateri projekti ŠOU že v izhodišču namenjeni le omejenemu krogu oseb, ki so zanje izvedele vnaprej.

V letih 2020 in 2021 je ŠOU dober milijon oziroma tretjino vseh svojih sredstev namenil pravnim osebam, ki jih je formalno ustanovil in nanje prenesel izvajanje dela svojih dejavnosti, največ jih je pridobil Študentski kampus. Sodišče ugotavlja, da zaradi nepreglednega načrtovanja sredstev ni mogoče »pridobiti zagotovil, da so bila sredstva, izplačana tem pravnim osebam, porabljena učinkovito, namensko in gospodarno«.

Skoraj polovico svojega letnega proračuna ŠOU porablja za lastno delovanje. Leta 2020 je za to porabil 1,4 milijona evrov, leto kasneje milijon in pol. Sodišče ugotavlja, da pri tem ni vedno ravnal v skladu s pravnimi podlagami, ki ga zavezujejo pri poslovanju. Kršitve predpisov je računsko sodišče ugotovilo zlasti pri javnem naročanju.

ŠOU je pripravljal kar tri različna letna poročila z različnimi vsebinami, zneski prihodkov in odhodkov pa so se razlikovali, zato sodišče zanesljivih informacij nima. Poročanje o prihodkih in izdatkih ŠOU je netransparentno, tudi ker ni bilo prilagojeno zahtevam zakona o skupnosti študentov, ki nalaga, da morajo biti letna poročila pripravljena v skladu s pravili, ki veljajo za pravne osebe javnega prava, in ne v skladu s pravili, ki veljajo za pravne osebe zasebnega prava.

Računsko sodišče je od ŠOU zahtevalo odzivno poročilo, v katerem mora izkazati, da ugotovljene nesmotrnosti odpravlja.