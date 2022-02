Študentom se obeta nenavadno predstavništvo

Študentski organizaciji Slovenije (Šos), katere člani so samodejno vsi študentje v državi, se obeta novo vodstvo. Na razpis za predsednika in generalnega sekretarja se je namreč na vsako mesto prijavil po en kandidat. Potrjevanje je tako le še formalnost, ki bo izvršena na prihodnji seji Šosa, predvidoma 23. februarja.

Nezainteresiranost za vodilne pozicije v predstavniški organizaciji študentov, ki je v letu 2020 obrnila okoli devet milijonov evrov, ni presenetljiva. Šos je poskrbel, da je bil »javni« razpis objavljen le na njihovi spletni strani in skrbno skrit pod številnimi podzavihki, tako da ga je skoraj nemogoče najti, celo če vemo, kje iskati. Sta pa zato toliko bolj zanimiva edina kandidata, ki sta za razpis izvedela pravočasno.

Za predsednico Šosa kandidira predsednica Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti (ŠOLS) Marike Grubar. Napoveduje, da se bo pod njenim vodstvom Šos osredotočil na obravnavo duševnega zdravja študentov. Skrbita jo zlasti štipendijska in stanovanjska problematika, želela bi si tudi več medgeneracijskega sodelovanja, je bodoča predsednica povzela glavne točke svojega programa. Svojo kariero v študentskem organiziranju je začela leta 2016, ko je bila kot opozicijska kandidatka s Filozofske fakultete (FF) izvoljena za poslanko v študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU).

Nadlegovanje, grožnje in zveze z neonacisti

Študentske volitve na FF leta 2016 so bile odmevne, saj so podporniki kandidata študentskih koalicijskih strank Klemna Petka, ki je sicer trenutni predsednik ŠOU, kandidatke z opozicijske liste poskušali zastrašiti s spolnim nadlegovanjem. Najmanj štiri opozicijske kandidatke, med njimi tudi Grubarjeva, so takrat potrdile, da jih je nadlegoval študent s Fakultete za družbene vede (FDV) Rok Petrič, viden član koalicijske skupine Povezani. Policija je za drzno, nesramno in žaljivo vedenje napisala globo, Petek je izgubil volitve na FF in kariero nadaljeval na FDV, Grubarjeva pa se je po izvolitvi oddaljila od opozicije in dobila vodstveno funkcijo v ŠOLS.

A prav ta Rok Petrič bo, kot edini kandidat, postal generalni sekretar Šos. Poslanka opozicijske skupine Zagon v ŠOU Veronika Tržan je izrazila strah pred tem, da bi se s Petričem znašla v istem prostoru in pojasnila, da je Petrič pogosto žaljiv in skrajno seksističen, zato meni, da »je popolnoma neprimerno, da takšna oseba predstavlja študente«. Grubarjeva kljub temu, da je bila, ko je še bila v opoziciji, tudi sama žrtev Petričevega nadlegovanja, takšnih strahov nima. »Tega, kar se je dogajalo 2016, ne morem in nočem pozabiti, a zdaj se vede funkciji primerno, zato slabih občutkov nimam,« je dejala.

A funkcije doslej Petriča niso ustavljale pred neprimernim vedenjem. Med vmešavanjem v volitve na FF 2016 je bil vodja resorja za obštudijsko dejavnost pri ŠOU. »Poleg tega, da je imel Petrič številne uradne funkcije v Študentski organizaciji, ima tudi neformalne funkcije v poslanski skupini Povezani, med drugim je zadolžen za izvajanje pritiskov na opozicijske kandidate,« nam je pojasnila urednica Univerzitetne redakcije Radia Študent Hana Radilovič, ki že leta budno spremlja dogajanje v Šosu. Radilovičeva je opozorila, da pozna več študentov, ki so ji zagotovili, da jim je Petrič grozil ali jim ponujal podkupnino.

Petričevo delovanje sega tudi onkraj študentske politike. Igral je namreč pomembno vlogo pri odmevni podelitvi statusa društva v javnem interesu Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot. Tednik Mladina je razkril, da je Petrič kot predsednik Študentskega društva Utrip potrdil, da je društvo, ki mu predseduje neonacist Urban Purgar, izvajalo delavnice za študente, kar je skrajno desničarskemu društvu omogočilo pridobiti status. Petrič na naše klice ni bil dosegljiv.