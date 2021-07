Sova išče lektorja, a lektorsko znanje ni obvezno

razpis Foto Infografika Dela



Poznavanje področja lektoriranja ni pogoj

Poznavanje metod in tehnik lektoriranja ni pogoj za zasedbo delovnega mesta lektorja v Sovi.

Direktor Sove Janez Stušek FOTO: Marko Feist

Vsa poročila, ki jih svojim naročnikom, ministrom in predsedniku vlade pošlje Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova), so tajna. Uporabniki obveščevalnih informacij lahko izdelavo poročila o neki temi agenciji naročijo tudi sami. Operativci in analitiki zberejo in analizirajo informacije ter pripravijo o temi pisno poročilo.Iz javno dostopnih podatkov je med uslužbenci Sove več kot polovica fakultetno izobraženih, kar pomeni, da dobro obvladajo tudi slovenski jezik.Vladni urad za komuniciranje ali pa na primer finančna uprava – oba veliko komunicirata (tudi) z javnostjo – lektorja nimata. Potreba po lektorski obdelavi tajnih Sovinih poročil se zdi nenavadna, pa tudi varnostno tvegana, saj ima lektor dostop do vseh tajnih informacij v državi. A pri aktualnem razpisu pozornost vzbuja nekaj drugega.Je morebiti služba izbrancu oddana že vnaprej? Rok za prijave na razpis, v katerem Sova išče lektorja, se izteče jutri. Iščejo kandidata z najmanj štirimi leti delovnih izkušenj, med razpisnimi pogoji je tudi visokošolska izobrazba, ni pa med njimi poznavanje metod in tehnik lektoriranja. Te so navedene le »kot želena znanja in sposobnosti«, med njimi pa je tudi želja, da je kandidat strpen do rutine ter splošno razgledan in natančen.Razpis tako spomni na afero »lepa Nataša H.«, ki je prinesla na dan, da so v Sovi v času vladezaposlili nekdanjo bližnjo sodelavko tedanjega premiera, ki ni izpolnjevala vseh pogojev za zaposlitev. Tedaj je Sovo vodil varnostni strokovnjak Rajko Kozmelj , ki ga je v času sedanje vlade zamenjal odvetnikVodenje agencije je prevzel sredi aprila 2020, v tem času je Sova objavila skupno 24 delovnih mest, večinoma menda za potrebe nadomestnih zaposlitev, torej za zasedbo izpraznjenih delovnih mest, nekaj razpisov pa so objavili skladno s kadrovskim načrtom. Roki za oddajo prijav so že potekli, razen za omenjeno delovno mesto lektorja.»Večina zaposlitvenih postopkov še ni zaključenih. Upamo, da bomo med prijavljenimi kandidatkami in kandidati za zaposlitev našli kvalitetne nove sodelavce za vsa delovna mesta, predvsem za področje informacijskih tehnologij. Iskala smo profile, primerne za izvajanje zakonsko določenih nalog agencije, ki so natančneje opredeljeni za vsako objavljeno delovno mesto posebej,« so nam sporočili iz Sove.Tudi zaposlitev lektorja bo nadomestna zaposlitev. Da je tudi Sova bazen, v katerem vladajoče koalicije vsakokrat izkoristijo možnost za zaposlitev svojih ljudi, se ni pokazalo prvič. Mediji so o zaposlovanju ljudi SDS veliko pisali, na primer tudi v času druge Janševe vlade, ko je Sovo vodil, zdaj sodelavec LMŠ inAktualni razpis, njegove pogoje in želena znanja si je mogoče ogledati na tem spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/visji-svetovalec-lektor-dm/