Sovraštvo in gnev politika podžiga, družba pa tolerira

Omrežje twitter, v katerega so nekateri polagali velike upe, se je izrodilo v leglo sovražnega govora, poniževanja drugače mislečih, širjenja lažnih novic. Ko se je zdelo, da smo tudi v Sloveniji z nekaterimi čivki notranjega ministra in predsednika vlade dosegli dno, ga je s poveličevanjem nekdanjega nacističnega voditelja še poglobil eden od njunih podpornikov. Nič novega, bi si morda kdo mislil, tovrstni zapisi so že nekaj časa stalnica na twitterju in facebooku. A je vendarle nekaj drugače – doslej so se avtorji skrivali za anonimnostjo in lažnimi profili, zdaj pa so dobili pogum, da se svetu razkrijejo z imenom in priimkom.